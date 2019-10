Washington wil blijven samenwerken met Koerden in strijd tegen IS IB

16 oktober 2019

04u25

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten willen blijven samenwerken met de Koerdische strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in de strijd tegen terreurgroep IS. Dat heeft een functionaris van het Pentagon deze nacht laten weten.

"We zullen bekijken welke ondersteuning we kunnen bieden aan de SDF, ook al hebben we geen militairen meer in het noorden" van Syrië, verklaarde de functionaris, die anoniem wil blijven.

De ongeveer duizend Amerikaanse soldaten die in het noorden van Syrië zijn ingezet, hebben het bevel gekregen het land te verlaten. Het gaat om alle militairen die in Syrië zijn ingezet, behalve degenen die zich in al-Tanf bevinden. Dat is een basis die door ongeveer 150 Amerikaanse militairen wordt gecontroleerd in het zuiden van het land aan de grens met Jordanië en Irak.

“SD belangrijke partner geweest"

"We blijven deze positie van al-Tanf behouden waarmee we onze missie in het zuiden kunnen verderzetten", aldus de functionaris nog. "De SDF zijn een belangrijke partner geweest. Ik denk dat ze hun bereidheid hebben getoond om de strijd tegen IS in Syrië verder te zetten." Volgens hem zullen er gesprekken volgen over die samenwerking. De functionaris is ervan overtuigd dat de banden tussen de Koerden en de Verenigde Staten nog sterk genoeg zijn om de samenwerking verder te zetten.