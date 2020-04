Washington wil alle Amerikanen aansporen om mondmasker te dragen IB HLA

02 april 2020

23u47

Bron: Washington Post 8 De Amerikaanse overheid zou, in tegenstelling tot haar eerdere standpunt, de Amerikanen nu toch aansporen om buitenshuis een mondmasker of een andere vorm van gelaatsbedekking te dragen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat schrijft The Washington Post op gezag van een federale ambtenaar.

De aankondiging zou donderdag lokale tijd nog gedaan kunnen worden.

Wegens groeiend bewijs dat mensen die met het nieuwe coronavirus geïnfecteerd zijn, maar nog geen symptomen vertonen het virus kunnen verspreiden, overweegt het Witte Huis nu om het beleid om te gooien en het dragen van een mondmasker of andere gelaatsbedekking buitenshuis toch aan te bevelen. Dat blijkt uit interne memo’s en richtlijnen die aan het Witte Huis verstrekt zijn door het Centre for Disease Control (CDC).

“In het licht van deze nieuwe data, samen met de wijdverspreide besmettingsgraad in gemeenschappen in het hele land, beveelt het CDC het gebruik van stoffen maskers aan als een aanvullende richtlijn die mensen kunnen gebruiken om de verspreiding van het virus naar de mensen om hen heen te voorkomen”, klinkt het in een document dat de Washington Post kon inzien.

Stoffen maskers

De aanbeveling betekent een bocht van 180 graden in de richtlijnen van het CDC, die eerst poneerde dat gezonde mensen geen mondmaskers nodig hadden. Het CDC benadrukt wel dat medische maskers, waarvan er grote tekorten dreigen, uitsluitend door hulpverleners gebruikt moeten worden en dat het dus om (eventueel zelfgemaakte) stoffen maskers of een andere vorm van gelaatsbedekking gaat.

Simpele stoffen maskers die de neus en mond bedekken kunnen voorkomen dat het virus verspreid wordt door geïnfecteerde individuen die nog geen symptomen hebben. Dergelijke maskers zijn dan ook vooral bedoeld om anderen te beschermen en niet zozeer de drager zelf.

