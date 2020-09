Washington waarschuwt voor raketprogramma Noord-Korea HAA

01 september 2020

18u38

Bron: AFP 0 De Verenigde Staten hebben formeel gewaarschuwd voor de ballistische activiteiten van Noord-Korea. "Die gaan gewoon door en vertegenwoordigen een echte dreiging", klinkt het. Eerder toonde de Trump-administratie zich nog tevreden over het programma.

"De voortdurende inspanningen van Noord-Korea om het raketprogramma uit te bouwen, vormen een grote bedreiging voor de regionale en wereldwijde stabiliteit", klinkt het in een rapport van de ministeries van Buitenlandse Zaken, Handel en Financiën.

De "waarschuwing" wil de wereldeconomieën de risico's voorleggen die ze lopen bij transacties die verband houden met het raketprogramma, dat onderworpen is aan internationale sancties, waaronder van de VS.



Nochtans heeft de regering van de Amerikaanse president Donald Trump net nog bevestigd dat de strategie in verband met Noord-Korea een van de grootste verwezenlijkingen is in het buitenlands VS-beleid sinds de eerste ontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un in juni 2018 in Singapore.

