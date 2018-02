Washington 'vreest' dat saringas is gebruikt in Syrië ep

02 februari 2018

16u33

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten zeggen te 'vrezen' dat onlangs saringas is ingezet in het Syrische conflict. Dat deelde Defensieminister Jim Mattis vandaag op een persconferentie in het Pentagon mee. De 'vrees' komt er daags nadat hoge VS-functionarissen de mogelijkheid niet uitsloten dat Syrië "nieuwe chemische wapens" ontwikkelt.

Volgens 'Mad Dog' Mattis is onlangs zeker chloor gebruikt bij aanvallen in Syrië, maar is hij vooral ongerust over de 'mogelijkheid' dat sarin zou zijn aangewend. Bewijzen hebben de VS daarvoor niet. De minister speculeerde voorts niet over wie dat gas dan zou hebben ingezet.