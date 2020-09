Washington: VN-sancties tegen Iran opnieuw van kracht RL

20 september 2020

05u36

Bron: ANP, Belga, Guardian, AD.nl 0 UPDATE De Verenigde Staten hebben in de nacht van zaterdag op zondag unilateraal verklaard dat de VN-sancties tegen Iran opnieuw van kracht zijn. Washington belooft iedereen te straffen die de sancties overtreedt, maar de andere grootmachten erkennen het Amerikaanse initiatief helemaal niet.

“Vandaag begroeten we de terugkeer van vrijwel alle sancties van de Verenigde Naties tegen de Islamitische Republiek Iran", zo verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een mededeling.

Landen of bedrijven die de sancties schenden zouden de toegang tot de Amerikaanse markt en het financiële systeem kunnen worden ontzegd. “Als VN-lidstaten hun verplichtingen om deze sancties op te leggen niet nakomen, zijn de Verenigde Staten bereid om hun eigen instrumenten te gebruiken om deze overtredingen te bestraffen. En ervoor te zorgen dat Iran niet de vruchten plukt van door de VN verboden activiteiten,” waarschuwde Pompeo.

De minister beloofde dat maatregelen tegen overtreders de komende dagen worden aangekondigd. Mogelijk biedt president Donald Trump meer inzage in de Amerikaanse plannen wanneer hij volgende week de Algemene Vergadering van de VN toespreekt.

Rusland, China en de Europese landen betwisten de Amerikaanse kijk op de zaken. "Elke beslissing of maatregel die wordt genomen met de intentie om de sancties opnieuw in te voeren zal geen enkel juridisch gevolg hebben", stelden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk in een gemeenschappelijke brief aan het voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad.

Snapback-procedure

De Verenigde Staten kondigden in augustus aan dat ze het herstel van alle VN-sancties uit tijden van voor de nucleaire deal met Iran uit 2015 zouden afdwingen via een zogenaamde snapback-procedure. De meerderheid van de Veiligheidsraad, waaronder België en de vijf partners die de deal met Iran sloten -Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Rusland en China-, ontzegde de VS het recht daarmee door te gaan omdat de regering van Trump zich in 2018 terugtrok uit de nucleaire deal.

De overeenkomst is bedoeld om te voorkomen dat Teheran een atoombom bouwt en tegelijkertijd moet Iran profiteren van economische samenwerking. De snapback is een mogelijkheid voor lidstaten van de nucleaire overeenkomst om Iraanse schendingen van het verdrag aan de kaak te stellen bij de Veiligheidsraad. Daarmee kunnen alle VN-sancties uit de tijd van voor het akkoord binnen 30 dagen weer worden ingesteld, zonder dat andere leden dit met een veto kunnen voorkom

Het probleem is dus dat de Verenigde Staten twee jaar geleden unilateraal uit het internationale akkoord met Iran zijn gestapt. Vrijwel alle leden van de VN-Veiligheidsraad vinden dan ook dat Washington de procedure niet meer kan inroepen en dat het hele initiatief zonder juridisch gevolg is.



Iran: ‘Verenigde Staten zijn bullebak’

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif riep de wereld zaterdagavond in een televisietoespraak op zich tegen de aangekondigde sancties te keren. “De wereldgemeenschap zou in opstand moeten komen tegen de VS, die sancties gebruiken om als een ‘bullebak’ hun wil op te leggen. Anders kunnen die landen eenzelfde soort sancties tegemoet zien’’, aldus Zarif,

“Morgen kan die landen immers hetzelfde overkomen’’, zegt de minister, “als de VS dezelfde maatregelen nemen tegen het Nord Stream-gasleidingproject of andere initiatieven. Een bullebak blijft zich immers gedragen als een bullebak zolang hij zijn gang kan gaan.’’ De VS maken bezwaar tegen het pijpleidingproject omdat het Europa afhankelijker zou maken van Russisch gas.

De Iraanse minister noemt de actie van de VS verder een “propagandatruc” in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Wat hem betreft kan Washington de sancties niet meer herinvoeren omdat het land geen deel meer uitmaakt van de overeenkomst, en daarom geen juridische invloed heeft.

