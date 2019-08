Washington verwelkomt staakt-het-vuren in Idlib maar eist einde "aanvallen op burgers" jv

04 augustus 2019

06u56

Bron: afp 0 De Verenigde Staten hebben voorzichtig het staakt-het-vuren verwelkomd in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib, waar het regime een hevige strijd voert met de jihadisten. Maar Washingt on benadrukt de noodzaak om een einde te maken aan de "aanvallen op burgers".

"Wat echt belangrijk is, is dat de aanvallen tegen burgers stoppen", klinkt het in een mededeling. "We verwelkomen de inspanningen van Turkije en Rusland, die samenwerken om tot een staakt-het-vuren te komen."

Washington bevestigt opnieuw dat het niet kan worden gezien als een "militaire oplossing voor het Syrische conflict". "Enkel een politieke oplossing kan een stabiele en veilige toekomst garanderen voor alle Syriërs."

Donderdagavond riep het regime van Bashar al-Assad op tot een wapenstilstand in Idlib, dat gedomineerd wordt door de jihadistische groep Hayat Tahrir al-Cham (HTS).

In 2018 spraken Moskou en Ankara af om een "gedemilitariseerde zone" te creëren in Idlib, die een buffer moest vormen tussen de gebieden in handen van het regime en van de opstandelingen. Maar de jihadisten weigeren zich terug te trekken. Gisteren herhaalde de leider van HTS dat de groep zich niet zal terugtrekken als er een buffer gevormd wordt.

De provincie Idlib telt ongeveer drie miljoen inwoners, en meer dan 400.000 mensen moesten de afgelopen drie maanden vluchten voor de bommen.