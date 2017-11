Washington veroordeelt geweld tegen Rohingya nu toch als "etnische zuivering" KVE

Bron: Belga 0 AFP De gewelddadige operatie van het Myanmarese leger tegen de Rohingya, zijn volgens de VS dan toch een "etnische zuivering". Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag verklaard. Vorige week wilde Tillerson, tijdens zijn bezoek Myanmar, nog geen uitspraak doen over die kwestie.

De regering in het overwegend boeddhistische Myanmar ligt zwaar onder vuur voor het geweld tegen de Rohingya, die een moslimminderheid vormen. Sinds eind augustus zijn naar schatting 620.000 Rohingya vanuit de deelstaat Rakhine naar het buurland Bangladesh gevlucht.

Verschillende mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties zeggen dat er sprake is van een "etnische zuivering". Ook Tillerson sluit zucht daar nu bij aan. "Na een zorgvuldige en grondige analyse van de beschikbare feiten, is het duidelijk dat de situatie in Rakhine een etnische zuivering tegen de Rohingya vormt", zo staat in een mededeling.

Toen Tillerson een week geleden op bezoek was in Myanmar, wilde hij nog geen uitspraak doen. Hij liet toen verstaan dat de VS de situatie nog onderzoeken. "Sancties zijn niet iets dat ik momenteel zou aanbevelen", deelde hij toen ook nog mee tijdens een persconferentie die hij samen met de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi gaf.

In de nieuwe mededeling klinkt het nu iets feller: "De verantwoordelijken voor deze gruweldaden moeten ter verantwoording worden geroepen", zegt Tillerson. Maar er wordt niet verduidelijkt welke maatregelen Washington juist wil nemen. Wel wordt benadrukt dat de VS hun steun verlenen een verdere onderzoeken naar de toestand in Myanmar. Op basis daarvan zouden gerichte sancties tegen de verantwoordelijken genomen kunnen worden.