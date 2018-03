Washington vaardigt nieuwe sancties uit tegen Rusland jv

15 maart 2018

Bron: afp/bloomberg 0 Washington heeft nieuwe sancties tegen Rusland uitgevaardigd in verband met de veronderstelde inmenging in de verkiezingen van 2016. Negentien personen en vijf instellingen worden geviseerd, aldus het VS-ministerie van Financiën.

Het gaat in het bijzonder om het 'Internet Onderzoek Agentschap' in Sint-Petersburg, de beruchte "trollenboerderij" die een "nauwe bondgenoot" is van president Vladimir Poetin, twee Russische inlichtingendiensten (de FSB en de militaire GROe), en Russische burgers en bedrijven van wie sommige(n) door speciaal aanklager Robert Mueller ervan zijn beschuldigd, zich met de jongste slag om het Witte Huis te hebben ingelaten.

Onder de "gesanctioneerden" zijn allen die Mueller reeds op 16 februari in zijn aanklacht had opgesomd.

Van de GROe, afkorting van Glavnoje Razvedyvatelnoje Oepravlenije, worden in de sancties GROe-chef Igor Korobov en vijf andere (deels voormalige) functionarissen geviseerd. Washington beschuldigt de militaire inlichtingendienst van cyberaanvallen en hackingpraktijken.

De sancties hebben mogelijk iets meer invloed dan Muellers aanklacht. Van de beschuldigde Russen zal uiteindelijk immers niemand voor een Amerikanse rechtbank verschijnen. Met de nieuwe sancties komt het aantal door de regering-Trump geviseerde bedrijven of personen nu boven de honderd uit.