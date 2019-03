Washington trekt steun voor ngo's die rond geboortebeperking werken verder in kv

26 maart 2019

17u01

Bron: Belga 0 De Amerikaanse fondsen voor ngo's die werken rond geboortebeperking en abortus worden verder ingeperkt. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo vandaag aangekondigd. "We kunnen tegemoet blijven komen aan onze internationale gezondheidsplannen, zelfs als we weigeren het doden van ongeboren baby's te subsidiëren", aldus Pompeo bij de aankondiging van nieuwe beperkingen voor het gebruik van federaal geld. "Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zal niet meer dienen om abortus te financieren."

De nieuwe maatregelen zullen "een strikt verbod" inhouden op "achterdeurregelingen" die geld helpen doorsluizen naar organisaties die werken rond de gezondheid van vrouwen en die abortussen steunen.

Heel kort na zijn aantreden had de Amerikaanse president Donald Trump al wetgeving ongedaan gemaakt die onder zijn voorganger Barack Obama gold. Trump voerde zo de zogenaamde Mexico City Policy weer in, waardoor organisaties die Amerikaans geld krijgen zelfs geen niet-Amerikaans geld mogen gebruiken om abortussen te financieren. Omdat dit beleid ngo's beperkt in wat ze kunnen doen met hun eigen geld, wordt dit beleid door critici ook de "global gag rule" genoemd.



Deze beslissing van Trump vormde voor de Belgische en Nederlandse ministers van Ontwikkelingssamenwerking, Alexander De Croo en Liliane Ploumen, de aanleiding om van start te gaan met ‘She Decides’. Doel van die internationale campagne was de misgelopen fondsen toch weer terecht te laten komen bij organisaties die werken rond onder meer geboorteplanning en rechten van vrouwen en meisjes.