Washington start procedure tegen China bij Wereldhandelsorganisatie kv

23 maart 2018

16u59

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten hebben bij de Wereldhandelsorganisatie een procedure opgestart tegen China wegens "inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de Amerikaanse bedrijven".

De Verenigde Staten verwijten China dat het de Amerikaanse bedrijven niet de middelen geeft om zich te verdedigen tegen het gebruik van hun innovaties door Chinese ondernemingen. Daarnaast beschuldigen ze China er ook van een beleid van "discriminatie" te voeren tegen de import van buitenlandse technologie.

Washington is al lange tijd ontevreden over het systeem van cobedrijven dat Peking oplegt aan de Amerikaanse ondernemingen: in ruil voor toegang tot de Chinese markt moeten Amerikaanse bedrijven met lokale partners een deel van hun technologische kennis delen.

De Verenigde Staten menen dat China "in overtreding is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie" door een beleid te vormen "dat schade toebrengt aan de Amerikaanse vernieuwers".