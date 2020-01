Washington Post schorst journalist na tweet over verkrachtingszaak Kobe Bryant YV

28 januari 2020

12u13

Bron: Washington Post, NYT, eigen berichtgeving 0 De Amerikaanse krant de Washington Post heeft een journalist op “administratief verlof” gestuurd, nadat ze zondagavond tweette over de verkrachtingszaak van de overleden Kobe Bryant (41). Volgens de krant ondermijnde de tweet het werk van haar collega’s. Meer dan tweehonderd medewerkers steunen de journalist en veroordelen de actie van krant.

De tweet kwam enkele uren na de helikoptercrash waarin basketbalster Kobe Bryant, zijn dochter en zeven andere inzittenden om het leven kwamen. Felicia Sonmez deelde een link naar een artikel van de nieuwswebsite The Daily Beast over de vermeende verkrachting op haar persoonlijke account zonder bijschrift. Ondertussen verwijderde de journalist de tweet onder druk van de krant.

Doods- en verkrachtingsbedreigingen

“De tweet van de politieke verslaggever Felicia Sonmez veroorzaakte een furieuze backlash op sociale media, velen vonden het ongepast enkele uren nadat Bryant en zijn dochter, Gianna, om het leven kwamen in een helikoptercrash buiten Los Angeles”, luidt het in een bericht van de krant. “Sonmez zei dat ze de doods- en verkrachtingsbedreigingen had ontvangen en haar thuisadres online was geplaatst, waardoor ze moest overnachten in een hotel.”

In een interview zei de reporter dat ze een belangrijk onderdeel van het leven van Bryant wou toevoegen aan de verslaggeving. “Het was schokkend voor me dat er niet over de zaak werd gesproken”, meent ze. Sonmez was zelf slachtoffer van aanranding en zegt dat haar actie veel lof kreeg van andere overlevers van seksueel geweld. In tegenstelling tot wat de krant beweert, zegt Sonmez dat de het werk van haar collega’s niet ondermijnt. “Het laat net overlevenden zien dat we hen niet negeren. Hoe rijk, machtig en geliefd de dader ook is, we zullen de klachten serieus nemen.”

In een brief naar de krant van NewsGuild, de vakbond voor de reporters van Washington Post, veroordelen meer dan 200 medewerkers van de krant de schorsing van Sonmez. “We geloven dat het onze verantwoordelijkheid is als nieuwsorganisatie om het publiek de hele waarheid te vertellen zoals we die kennen over zowel populaire als impopulaire figuren en instituten, op tijdige en voortijdige momenten”, luidt het in de brief.

Verkrachtingszaak

In 2003 werd Kobe Bryant gearresteerd nadat een 19-jarige hotelmedewerkster een klacht indiende en hem beschuldigde van seksuele intimiteiten. Ze beweerde dat de basketbalster haar verkracht had. Bryant bevestigde later dat ze seks hadden, maar ontkende dat het tegen haar zin gebeurde. Een jaar later, in 2004, werd de klacht ingetrokken nadat Bryant een ‘onderling akkoord’ sloot. Hij gaf toe dat hij begreep waarom de medewerkster voelde dat het tegen haar wil gebeurde.

Gisteren lag ook al actrice Evan Rachel, vooral bekend voor haar rollen in ‘Thirteen’ en ‘Westworld’, onder vuur nadat ze tweette over de verkrachtingszaak van Kobe Bryant. “Wat er is gebeurd, is tragisch. Ik ben diep bedroefd voor de familie van Kobe. Hij was een sportheld. Hij was ook een verkrachter. En al deze waarheden kunnen tegelijkertijd bestaan”, klonk het op twitter. Fans van Rachel en Bryant reageerden verontwaardigd op de tweet.