Washington maakt lijst bekend van 39 gesanctioneerde Russische bedrijven

Bron: Belga 0 AFP De Amerikaanse regering heeft gisteren de lijst bekendgemaakt van 39 Russische ondernemingen die ervan verdacht worden nauwe banden te hebben met de geheime dienst en defensiesector in Rusland. Iedereen die vanaf volgend jaar handel drijft met een van die ondernemingen, riskeert te worden geconfronteerd met Amerikaanse sancties.

De lijst bevat hoofdzakelijk bedrijven uit de wapensector. De bekendste namen zijn Kalashnikov Concern JSC, de fabrikant van de kalasjnikov-wapens, en de scheepsbouwer United Shipbuilding Corporation.



De lijst komt er nadat het Congres in juli met een overweldigende meerderheid instemde met een strengere aanpak van Rusland. De bedoeling is om het Kremlin te sanctioneren voor zijn rol in de Oekraïne-crisis en voor de mogelijke poging om de Amerikaanse presidentsverkiezingen te beïnvloeden. De wet is ondertekend door de Amerikaanse president Donald Trump, die daarbij wel enige terughoudendheid aan de dag legde. Zo liet hij niet na te benadrukken dat hij bedenkingen heeft over de impact en de grondwettigheid van bepaalde artikels.



Het Congres had de Amerikaanse regering tot 1 oktober de tijd gegeven om een lijst met ondernemingen samen te stellen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet die termijn passeren, wat tot heel wat kritiek leidde bij de volksvertegenwoordigers.





