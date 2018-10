Washington klaagt 7 Russen aan voor hacking antidopinginstanties sam

04 oktober 2018

19u50

Bron: belga 0 Het Amerikaanse ministerie van Justitie dient een klacht in tegen zeven Russische inlichtingenofficieren voor het hacken van diverse antidopinginstanties. Vier van de zeven zijn dezelfde mannen die in Nederland probeerden de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) te hacken.

Het Amerikaanse ministerie maakt de aanklachten bekend, enkele uren nadat de Nederlandse regering uit de doeken deed hoe een Russische operatie in Nederland was verijdeld. Doelwit van de Russische operatie waren onder meer de internationale antidopingautoriteit WADA en de Amerikaanse en Canadese antidopinginstanties. Volgens het ministerie waren de operaties vergelding voor de schorsing van Rusland op de Olympische Winterspelen, wegens het gebruik van doping.

De zeven beklaagden in de leeftijd van 27 tot 46 jaar zijn volgens de aanklagers in Rusland en zijn lid van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Drie van de zeven Russen in de aanklacht zijn in de zomer ook al aangeklaagd, toen voor de inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Nederland

De Amerikaanse aanklacht is dus ook gericht tegen vier Russen die de OPCW in Den Haag probeerden te hacken. Zij zijn door de Nederlandse autoriteiten het land uitgezet. Nederland en het Verenigd Koninkrijk konden de actie tegen de OPCW verijdelen. De cyberoperatie tegen de OPCW was het werk van de Russische militaire inlichtingendiensten, de GROe, zei de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld eerder vandaag.

De Amerikanen stellen onder meer dat de Russen vertrouwelijke informatie van sportmensen stalen en die verspreidden om ze in een kwaad daglicht te stellen. Aanklagers in de VS brengen naar voren dat ze binnendrongen in systemen van tientallen antidopingorganisaties en sportbonden.

Ze stalen bijvoorbeeld privé-informatie en vertrouwelijke medische gegevens van circa 250 atleten uit bijna dertig landen. Ze bewerkten de informatie voor hun doeleinden.