Washington gaat vluchten van Chinese maatschappijen tussen VS en China opschorten AW

03 juni 2020

18u25

Bron: Belga 0 De regering van de Amerikaanse president Donald Trump zal Chinese luchtvaartmaatschappijen tijdelijk verbieden te vliegen van en naar de Verenigde Staten. Het besluit komt er omdat China, nu de coronamaatregelen versoepelen, Amerikaanse maatschappijen nog altijd geen toestemming geeft de activiteiten te hervatten.

De maatregel gaat in principe in vanaf 16 juni. Het is echter niet uitgesloten dat het besluit eerder van kracht wordt als Trump dat nodig acht, klinkt het bij het Ministerie van Transport (DoT).



"Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben gevraagd om vanaf 1 juni de activiteiten te hervatten", laat het Ministerie weten. "Het niet goedkeuren van deze verzoeken door de Chinese regering is in strijd met de overeenkomst voor luchtvervoer.”



Delta Air Lines en United Airlines schortten in maart hun vluchten van en naar China op wegens de coronacrisis. Zij wilden deze maand de draad weer oppikken, maar wachten dus nog altijd op Chinees groen licht.



Momenteel zijn er, volgens DoT, vier Chinese luchtvaartmaatschappijen actief met vluchten tussen de VS en China.

