Washington eist verduidelijking over uitslag Congolese verkiezingen en roept op tot kalmte IB

10 januari 2019

23u54

Bron: Belga 0 Na Frankrijk eisen ook de Verenigde Staten "verduidelijking" rond de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo. Washington riep vandaag ook op tot kalmte.

"We vragen alle partijen om kalm te blijven bij de voortzetting van het electorale proces. We verwachten nog verduidelijking over een aantal vragen die tijdens de stembusslag zijn ontstaan", luidt het in een persbericht.

Afgelopen nacht riep de Congolese Kiescommissie Felix Tshisekedi uit als overwinnaar van de presidentsverkiezingen. Maar zijn tegenstander Fayulu betwist de uitslag, en ook de invloedrijke Congolese bisschoppenconferentie verklaarde dat de winnaar niet overeenkomt met hun gegevens.

Washington benadrukte nog "het belang van huidig president Joseph Kabila om de termijn van zijn mandaat te respecteren en de macht over te dragen aan zijn opvolger".