Washington dreigt met extra taksen tot 100 procent op Franse producten IB

03 december 2019

01u01

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben er opnieuw mee gedreigd om Franse producten extra te belasten als reactie op de digitaks die Parijs invoert. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiging (USTR) kwam tot de conclusie dat de belasting Amerikaanse bedrijven discrimineert en wil bij wijze van vergelding bepaalde Franse producten extra importheffingen opleggen tot wel 100 procent.

Daarnaast wil de USTR naar eigen zeggen ook een onderzoek openen naar Oostenrijk, Italië en Turkije om na te gaan of de digitale taksen van die landen eveneens een bedreiging vormen voor Amerikaanse bedrijven.

"De Franse digitaks is onredelijk, discriminerend en een belasting voor de Amerikaanse handel", stelde de Amerikaanse handelsvertegenwoordiging. "Uit een onderzoek van de USTR blijkt dat de Franse digitaks Amerikaanse digitale bedrijven, zoals Google, Apple, Facebook en Amazon, discrimineert", luidde het voorts. De extra importheffingen zouden diverse Franse producten treffen, waaronder bijvoorbeeld heel wat kazen, yoghurt, schuimwijn en ook cosmetische producten zoals zeep en maquillage.

Europees initiatief

Het Franse parlement zette in juli het licht op groen voor de digitaks. Macron wilde eigenlijk een Europees initiatief in die zin, maar dat mislukte. De digitaks is van toepassing op internetgiganten die wereldwijd een omzet draaien van minstens 750 miljoen euro en in Frankrijk minstens 25 miljoen euro omzet halen. Hen wordt een omzetbelasting opgelegd van 3 procent. De belasting viseert inkomsten uit reclame, de verkoop van gegevens en commissies.

Volgens Parijs zal een dertigtal ondernemingen moeten bijdragen. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse bedrijven, maar ook Chinese, Duitse, Spaanse en Britse bedrijven en één Frans bedrijf. De Fransen gaven de Amerikanen al verschillende keren de boodschap dat de Franse taks dus niet specifiek gericht is op Amerikaanse bedrijven, maar daar wil president Donald Trump niets van weten.

Volgens hem gaat het om een valse belasting en hij dreigde in het verleden al meermaals met zware douanetaksen op onder andere Franse wijnen.