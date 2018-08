Washington DC eert John McCain als een van Amerika's "moedigste mensen", ook zijn moeder (106) neemt afscheid van haar zoon TT

31 augustus 2018

20u06

Bron: Reuters 0

In Washington DC is vandaag een eerste afscheidsplechtigheid gehouden voor de overleden senator John McCain. De Republikein ligt vandaag opgebaard in het gebouw waar hij bijna veertig jaar van zijn leven als politicus doorbracht: het Capitool. Vicepresident Mike Pence prees McCain om zijn moed en opoffering, president Trump was niet welkom.

Verschillende politici, zowel McCains eigen Republikeinen als Democraten, eerden de senator die zaterdag overleed aan een agressieve hersentumor en noemden hem een voorbeeld en toonbeeld van Amerika's vechtersmentaliteit, idealisme en humor.

Vechtersmentaliteit

"Hij vocht altijd tot het einde voor zijn streefdoel: het gemeenschappelijke goed", zei Republikeins Senaatsfractieleider Mitch McConnell. "Afhankelijk van de kwestie wist je dat John ofwel je dierbaarste medestander ofwel je koppigste tegenstander zou zijn. Hij bezat Amerika's vechtersmentaliteit, ons nobele idealisme, ons eervolle patriottisme en ons lichtjes oneerbiedig karaktertrekje, allemaal verzameld in één persoon."

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan noemde McCain "een van de moedigste zielen die ons land ooit heeft voortgebracht".

De kist van McCain werd in de ronde ontvangsthal van het Capitool binnengedragen door militairen uit de verschillende divisies van het Amerikaanse leger. Zijn vrouw Cindy, zijn dochter Megan maar ook zijn moeder Roberta, die 106 jaar oud is, groetten als eerste de kist.

Roberta maakte bij de kist met de Amerikaanse vlag eroverheen gedrapeerd een kruisteken en werd vervolgens in haar rolstoel weggereden. Het voorval ontroerde de aanwezigen en de vele kijkers die de bijeenkomst op tv volgden, meldden de Amerikaanse media. Roberta McCain, gekleed in het wit en zwart, hield tijdens de plechtigheid de hand vast van haar kleindochter Megan. Beiden veegden af en toe een traan weg.

Trump niet welkom

De grootste afwezige van de dag was president Trump, die morgen ook niet naar de afscheidsviering in de kathedraal van Washington zal komen. Vicepresident Mike Pence verwees wel naar de hem in zijn toespraak. "Zoals president Trump gisteren zei, respecteren we zijn dienst voor het land. Ik heb nooit met een collega gereisd die zo goed was voor onze soldaten en zo hard voor onze generaals."

Het publiek kan McCain vandaag nog groeten. Tijdens de afscheidsplechtigheid zullen zowel George W. Bush, de voormalige president die McCain versloeg tijdens de voorverkiezingen van 2000, als Barack Obama, die het van McCain haalde tijdens de verkiezingen van 2008, het woord nemen.