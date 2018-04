Washington blokkeert opnieuw VN-verklaring over geweld in Gazastrook lva

07 april 2018

03u29

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben vrijdag opnieuw een ontwerpverklaring geblokkeerd van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over het geweld in de Gazastrook. Dat zeggen diplomaten. Vorige zaterdag kantten de Amerikanen - een grote bondgenoot van Israël - zich ook al tegen de verklaring, die werd opgesteld door Koeweit.

Bij de protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn vrijdag minstens zeven Palestijnen gedood en nog eens 1.070 anderen gewond geraakt, zo stelt het door Hamas gecontroleerde ministerie van Gezondheid. Sinds vorige week vrijdag zijn al 29 Palestijnen omgekomen in verband met de spanningen langs de grens en raakten meer dan 2.500 anderen gewond.

Niet-permanent lid Koeweit vroeg de Veiligheidsraad vrijdag opnieuw om een verklaring aan te nemen die identiek is aan het voorstel dat vorige week al werd afgeschoten door de VS. In de verklaring wordt gewag gemaakt van "een diepe bezorgdheid met betrekking tot de situatie aan de grens" en opgeroepen tot een "onafhankelijk en transparant onderzoek". De Amerikanen liggen echter opnieuw dwars.