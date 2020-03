Washington biedt 15 miljoen dollar beloning aan voor arrestatie van Maduro TT

26 maart 2020

17u00

Bron: Belga 4 De Verenigde Staten hebben de maximale beloning van 15 miljoen dollar (13,6 miljoen euro) aangeboden voor alle informatie die de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolas Maduro mogelijk maakt. Dit meldt de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een persbericht.

Maduro en verschillende leden van zijn regime worden, volgens minister van Justitie Bill Barr, ervan beschuldigd "te hebben deelgenomen aan een criminele vereniging waarbij een extreem gewelddadige terroristische organisatie, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), is betrokken, en in een poging de Verenigde Staten te overspoelen met cocaïne".

De man werd door de Amerikaanse Justitie beschuldigd van "narco-terrorisme".

De aanklacht komt na jarenlang onderzoek door federale autoriteiten in Washington, New York en Florida. De stap markeert een escalatie van de campagne van de Amerikaanse regering om Maduro onder druk te zetten om af te treden. Dit na zijn controversiële herverkiezing in 2018 en de economische crisis die een massale uittocht uit Venezuela heeft veroorzaakt.