Washington bestempelt Iraanse Revolutionaire Wacht als "terreurorganisatie"

08 april 2019

17u44

De Verenigde Staten plaatsen de Iraanse Revolutionaire Wacht (IRGC) op de lijst met buitenlandse terreurorganisaties. Dat meldt het Witte Huis. Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, roept alle "bedrijven en banken over de wereld" op alle financiële banden te verbreken met de Iraanse Revolutionaire Wacht.

De Iraanse Revolutionaire Wacht, het elitekorps van het bewind, is opgericht na de islamitische revolutie in 1979 in Iran. Het is de eerste keer dat een organisatie "die deel uitmaakt van een buitenlandse regering" als dusdanig wordt bestempeld, verduidelijkte de Amerikaanse president Donald Trump in een persbericht. Volgens de president moet de beslissing toelaten de druk op Iran te verhogen.

"De IRGC (...) is het voornaamste middel van de Iraanse regering om haar globale terroristische campagne te dirigeren en te implementeren", aldus Trump. De beslissing erkent niet alleen "dat Iran staatssponsor is van terrorisme, maar dat de IRGC actief deelneemt in terrorisme, dat financiert en promoot als een instrument van staatsmanschap".

Trump wil al geruime tijd dat de organisatie als dusdanig wordt bestempeld. Ook de Quds-brigade van de Wacht valt daaronder. Het Iraanse regime steunt niet enkel terrorisme, maar is zelf ook betrokken in terreurdaden, aldus Pompeo na de aankondiging.

“Federale misdaad”

Bedoeling is de “Wachters van de revolutie radioactief te maken” voor hun eventuele buitenlandse partners, aldus de Amerikaanse coördinator voor de strijd tegen terrorisme, Nathan Sales. Concreet zal elke materiële steun aan de Wacht beschouwd worden als een “federale misdaad”.

Pompeo verzekerde dat het de regering-Trump erom te doen is dat het Iraanse regime zijn gedrag wijzigt. Washington beschuldigt Teheran ervan het Midden-Oosten te destabiliseren.

Volgens Brian Hook, Amerikaans gezant voor Iran, vaardigde de regering al 25 reeksen met sancties uit tegen Iraanse entiteiten. Die van vandaag “is slechts een nieuw hoofdstuk en er zullen nog andere zijn”, waarschuwde hij.