Washington beschuldigt Peking van poging tot diefstal van onderzoek naar vaccin

11 mei 2020

18u15

Bron: Belga 1 De Verenigde Staten gaan China publiekelijk beschuldigen van pogingen tot diefstal van het Amerikaanse onderzoek naar een vaccin voor het coronavirus en andere nuttige informatie. Dat melden Amerikaanse kranten vandaag.

De Amerikaanse federale politie en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid gaan "een van de komende dagen" een officiële waarschuwing geven voor vermoedelijke pogingen voor het "illegaal verkrijgen" van waardevolle informatie over intellectuele eigendom rond vaccins, behandelingen en screeningstest, schrijven de New York Times en de Wall Street Journal.

Volgens de regering van president Donald Trump zijn hackers en "niet-traditionele actoren", zoals onderzoekers en studenten, ingeschakeld om informatie te stelen bij universiteiten en laboratoria waar ze werken. Ze worden ervan verdacht te handelen in het voordeel van China, stellen de twee kranten.

Spionage

De Verenigde Staten beschuldigen Peking al langer van spionage. De verdediging van hun intellectuele eigendom is in de VS een prioriteit geworden in de handelsoorlog tussen de twee grootmachten. Deze nieuwe beschuldiging dreigt de relatie tussen Washington en Peking nog te verzuren. De twee landen leven sinds de uitbraak van het coronavirus, eind 2019 in de Chinese stad Wuhan, op zeer gespannen voet.

Het is immoreel om China te viseren op basis van geruchten en laster zonder bewijzen Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent de beschuldigingen. "China is een grote voorstander van cybersecurity en is zelf slachtoffer van cyberaanvallen. Wij bestrijden elke vorm van cyberaanvallen van hackers", reageerde een woordvoerder van het ministerie op een persconferentie. "We lopen voorop in het wereldwijde onderzoek naar een vaccin en behandeling voor Covid-19. Het is immoreel om China te viseren op basis van geruchten en laster zonder bewijzen.”

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo beschuldigde China er vorige week al van verantwoordelijk te zijn voor honderdduizenden doden en een economische neergang. Hij blijft bij zijn theorie dat het virus ontwikkeld is in een laboratorium, terwijl daar geen bewijzen voor zijn.

