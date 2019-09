Washington beschuldigt Afghaanse regering van laksheid en schort rechtstreekse hulp op KVE

19 september 2019

17u19

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben de Afghaanse regering beschuldigd van laksheid en gebrek aan efficiëntie in de strijd tegen corruptie en bekendgemaakt dat ze ruim 160 miljoen dollar rechtstreekse hulp opschorten. De bekendmaking komt minder dan tien dagen voor de presidentsverkiezingen in Afghanistan.

De opschorting is een tegenvaller voor president Ashraf Ghani, die kandidaat is voor zijn herverkiezing op 28 september. Hij had zich erg kritisch getoond over het vredesakkoord waarover Washington en de taliban onderhandelden voordat president Donald Trump een einde maakte aan de gesprekken.

"We willen dat de steunfondsen die we aan Afghanistan verlenen, de belangen van alle Afghaanse burgers dienen", zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in een mededeling. "De Afghaanse leiders die deze criteria" van corruptiebestrijding "niet vervullen, moeten rekenschap afleggen", benadrukte Pompeo.