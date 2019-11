Washington berispt Europese landen die IS-strijders niet repatriëren IB

15 november 2019

06u14

Bron: Belga 0 De Verenigde Staten hebben verschillende Europese landen, waaronder België en Frankrijk, "onverantwoord" genoemd omdat ze Irak hebben gevraagd om hun landgenoten die in Syrië in detentiekampen zitten, te berechten.

"Het zou onverantwoordelijk zijn van de landen om te wachten tot Irak de problemen oplost in hun plaats", verklaarde Nathan Sales, de Amerikaanse coördinator voor de strijd tegen terrorisme, op een persconferentie na een vergadering van de internationale coalitie tegen IS in Washington. Hij riep de landen opnieuw op om hun staatsburgers te repatriëren en hen in hun eigen land te berechten.

Verschillende duizenden buitenlandse jihadisten zitten vast in Koerdische gevangenissen in Syrië. Dat die situatie precair is, werd duidelijk toen verschillende gevangenen konden ontsnappen na de Turkse inval in Syrië.

"In Syrië kan de situatie in een oogwenk veranderen", benadrukte Sales. "We denken dat er een gevoel van urgentie moet zijn om die mensen nu te repatriëren, zolang er nog tijd is."

Verschillende landen, waaronder België en Frankrijk, weigeren dat te doen en willen dat die personen berecht worden in het land waar ze de misdaden hebben gepleegd.

“Terroristen dichter bij plaats van misdaad laten berechten”

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian reisde in oktober naar Bagdad om een samenwerking op te zetten die het mogelijk zou maken Franse jihadisten, die momenteel in Syrië zitten, te berechten in Irak. Dat is een idee waar België zich altijd heeft achter geschaard. Ook ons land wil dat "die terroristen dichter bij de plaats van hun misdaden berecht worden", verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders na de vergadering.

Volgens de Amerikaanse functionaris is die optie niet haalbaar en weinig efficiënt.