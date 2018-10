Washington annuleert legeroefening in Zuid-Korea Redactie

Bron: afp 0 De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis en zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Jeong Kyeong-doo hebben beslist de militaire oefening ‘Vigilant Ace’ te annuleren, zo heeft Dana White, woordvoerster van het Pentagon, meegedeeld. De oefening was voor december gepland.

De twee ministers, die elkaar in Singapore ontmoetten, willen op die manier "het diplomatieke proces (met Noord-Korea) alle kans op vooruitgang geven", zei White in de mededeling, die in Washington verspreid werd.

In de mededeling wordt eraan toegevoegd dat "de twee ministers vastbesloten zijn de militaire manoeuvres te wijzigen om de goede voorbereiding van de troepen" van de twee landen te verzekeren, een formulering die doet uitschijnen dat misschien toch kleinere oefeningen zullen worden gehouden.

Vigilant Ace is een oefening in de lucht die elk jaar in het begin van december plaatsvindt om de coördinatie tussen de twee legers te verbeteren. Vorig jaar namen 230 vliegtuigen en ongeveer 12.000 Amerikaanse en Zuid-Koreaanse soldaten eraan deel.