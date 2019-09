Was Natalia een verwaarloosd kind van elf jaar of een 22-jarige psychopate? “Ze probeerde ons te vermoorden” Sven Van Malderen

24 september 2019

18u00

Bron: New York Post/Daily Mail/The Telegraph 10 Was Natalia Grace echt een kind toen ze in 2010 geadopteerd werd of was ze toen al een volwassen vrouw met dwerggroei? Die vraag staat centraal op het proces tegen Michael Barnett (43) en zijn ex-vrouw Kristine (45). Het koppel verhuisde in 2013 van de Verenigde Staten naar Canada, maar liet hun dochter moederziel alleen achter. Pure verwaarlozing, oordeelde de politie. Niets van aan, argumenteert Kristine. “Zij was op dat moment al 22 jaar. Die sociopaat heeft zelfs geprobeerd om ons te vermoorden.” Het scenario lijkt zo weggeplukt uit ‘Orphan’, een thriller uit 2009 waarin het jong ogende meisje met de vlechtjes plots een 33-jarige psychopate met moordneigingen blijkt te zijn.

De rechter van dienst moet in deze zaak nog heel wat losse eindjes aan elkaar zien te knopen. Eerst en vooral haar echte leeftijd natuurlijk: een botscan wees in 2010 uit dat Natalia geen zes maar acht jaar geweest zou zijn. Twee jaar later onderzochten experts haar skelet en schatten ze haar rond de elf jaar. Maar als ze werkelijk zo jong was, hoe slaagde ze er dan in om meer dan een jaar in haar eentje in een appartement in Lafayette (Indiana) te overleven?

“Omdat die adoptieprocedure pure oplichting was”, beweert Kristine nu. “Natalia was al volwassen vanaf het moment dat we elkaar voor het eerst zagen.” Een bewering die ze zwart op wit kan staven, want in 2012 werd de leeftijd van het meisje wettelijk aangepast van 11 naar 22 jaar. In een brief bevestigt een dokter dat haar oorspronkelijke geboortedatum (4 september 2003; nvdr) “klinkklare onzin” is. Door haar aandoening is het echter uiterst moeilijk om haar precieze leeftijd te bepalen.

“Drie jaar lang geterroriseerd”

“Wij zijn de echte slachtoffers in deze zaak”, stelt Kristine. “We zijn drie jaar lang door haar geterroriseerd geweest. Ze dreigde er bijvoorbeeld mee om ons aan te vallen met een mes als we zouden slapen. In het holst van de nacht hing ze soms over ons bed. We verborgen alle scherpe voorwerpen, maar deden geen oog dicht.”

“Ik zag haar ook eens bleekmiddel in mijn koffie doen. Toen ik vroeg wat ze aan het doen was, antwoordde ze dat ze me wilde vergiftigen.”

“Bloed op spiegels gesmeerd”

“Ik word beschuldigd van kindermishandeling, maar hier is geen sprake van een kind”, gaat Kristine verder. “Ze was een volwassen vrouw die haar maandstonden kreeg. Ze had de tanden van een meerderjarige. Ze is in al die tijd geen centimeter gegroeid, dat is zelfs iemand met dwerggroei niet normaal. Ze sprong uit rijdende auto’s. Ze smeerde bloed op de spiegels. Allemaal zaken toch die kleine kinderen nooit zouden doen? Alle dokters die we zagen, kwamen op dezelfde diagnose uit: ze lijdt aan een zware psychologische aandoening die enkel bij volwassenen voorkomt.”

Het koppel heeft nog drie zonen. Jake groeide op jonge leeftijd al uit tot een genie, maar Kristine droomde vooral van een nog groter gezin. “Tijdens mijn zwangerschappen kreeg ik echter telkens af te rekenen met zware complicaties, met als gevolg dat ik geen kinderen meer kon krijgen. Vandaar dat we voor adoptie kozen.”

Snelle procedure

Toen Natalia zich aandiende, moest het snel gaan. Haar vorige adoptieouders hadden er na twee jaar plots de brui aan gegeven en ze had dringend opvang nodig. “Wat er fout gelopen is, heb ik nooit geweten. Ik heb die vraag nooit gesteld omdat ik te veel medelijden had. De enige zekerheid die ik had, was dat het hele noodproces in 24 uur moest afgerond worden. We repten ons dus naar Florida om de papieren te tekenen.”

Volgens de officiële documenten was Natalia in Oekraïne geboren. “Ondanks die groeistoornis verwelkomden we haar met open armen. Natalia was bijzonder zenuwachtig. We beseften meteen dat ze veel hulp zou nodig hebben. Ze kon niet eens stappen. Vreemd vonden we dat, want daar had niemand iets van gezegd.”

Schaamhaar

In die eerste dagen werd Natalia tot in de puntjes verwend. “We overlaadden haar met geschenken, gaven haar ijsjes en namen haar zelfs mee naar Disney World. Toen we voor het eerst samen naar het strand gingen, gebeurde er echter iets vreemds. De jongens spurtten het water in en Natalia wilde naar de zee gedragen worden. Michael en ik wilden eerst wat uitpuffen, dus vroegen we haar enkele minuten te wachten. Plots stond ze recht en liep ze zelf het water in. We konden onze ogen niet geloven.”

Maar daar bleef het niet bij. “Toen ik haar in bad stak, merkte ik dat ze schaamhaar had. Op zes jaar? Onmogelijk.”

“Enorme liefde”

Komt daar nog bij dat Natalia liever in het gezelschap van tienermeisjes dan van poppen vertoefde. En een buitenlands accent bleek ze ook al niet te hebben. Sterker nog: toen een vriend Oekraïens tegen haar begon te praten, begreep ze er geen woord van. “Ze ziet er heel apart uit. Bijgevolg is het zeer lastig om te achterhalen hoe oud ze is, maar toen ging ik er vanuit dat ze een tiener was. Ik had zeker geen spijt dat we haar geadopteerd hadden, integendeel: ik voelde een enorme liefde voor haar.”

Dat veranderde echter toen er doodsbedreigingen aan te pas begonnen te komen. “Toen ze mij met opzet tegen een elektrisch hek duwde, was voor mij de maat vol. Ik liet haar opnemen in een psychiatrische instelling omdat ze een grote bedreiging vormde voor haar omgeving.” Daar zou ze aan een therapeut overigens toegegeven hebben dat ze inderdaad meerderjarig is.

Appartement voor een jaar

Om Natalia de gepaste behandelingen voor volwassenen te kunnen geven, werd haar leeftijd officieel aangepast naar 22 jaar. “Dat betekent dus ook dat ze vanaf dan voor zichzelf moest instaan. We wilden echter niet dat ze dakloos zou worden, dus hebben mijn man en ik gedurende een jaar de huur van haar appartement betaald. Ik hielp haar boodschappen doen en heb nog meubels voor haar gekocht.”

“Ik zag de toekomst positief tegemoet. Ze had voedselbonnen en een sociaal inkomen, ze kon haar eigen boontjes doppen.”

Roze fiets

In 2013 verhuisde het gezin naar het Canadese Waterloo om Jacob te laten studeren aan het Perimeter Institute for Theoretical Physics. Natalia bleef alleen achter in haar appartement. “Op dat moment beantwoordde ze mijn telefoontjes al niet meer, ze leek wel van de aardbol verdwenen. In haar kast vond ik een roze jurkje, in de tuin stond een roze fiets. Was ze misschien opnieuw in de huid van een kind gekropen om een andere familie te misleiden? En slikte ze haar medicatie nog wel? Als het aan mij lag, zou ik haar opnieuw op therapie gestuurd hebben. Maar ik had niets meer over haar te zeggen, ze was een volwassene nu.”

Twijfels

“Tijdens ons laatste gesprek aan de telefoon zei ze dat ze spaghetti aan het koken was voor haar nieuwe familie. Maar de slotsom blijft dat ik niemand in de steek gelaten heb. Ik ben gewoon naar Canada verhuisd voor de studies van mijn zoon. De dingen waar ik nu van beschuldigd word, vind ik vreselijk.”

En toch blijft de politie twijfels hebben bij haar verhaal. “Toen we Natalia in 2014 aanspraken, benadrukte ze dat ze achtergelaten was door haar ouders”, aldus een woordvoerder. “Uit onze medische testen bleek dat ze wel degelijk een kind is.” Volwassen of niet? De uitspraak in deze opmerkelijke zaak volgt begin oktober.