Was geheime liefdesrelatie oorzaak van verdwijnen MH370? Nieuw boek legt haarfijn uit hoe het kan KVDS

28 februari 2019

12u52

Bron: The Australian, News.com.au 0 Het is volgende week exact vijf jaar geleden dat vlucht MH370 van Malaysia Airlines op mysterieuze wijze verdween en het is nog altijd niet duidelijk wat er precies gebeurde met het toestel en zijn 239 inzittenden. Een nieuw boek zet nu enkele plausibele theorieën op een rijtje. En een van de meest fascinerende gaat over een geheime relatie van de piloot en zijn verlangen om een nieuw leven te beginnen met zijn minnares. Ook al betekende dat de dood van honderden anderen.

‘The Hunt for MH370’ is van de hand van Ean Higgins, een bekroond journalist van de krant The Australian. Hij volgt het nieuws over de MH370 al jaren op de voet, al van sinds het toestel in de nacht van 8 maart 2014 van de radar verdween boven de Indische Oceaan. Hij sprak ook met een reeks luchtvaartexperts, onderzoekers en familieleden van slachtoffers. Allemaal om een van de grootste mysteries van de moderne luchtvaart te ontrafelen: wat gebeurde er met MH370?

Bocht

Waarom maakte het toestel in de nacht van zijn verdwijning plots een bocht van 180 graden? En waarom zigzagde het door de Straat van Malakka, een zeestraat tussen Indonesië en Maleisië? Was de piloot de trappers kwijt en wilde hij zelfmoord plegen? Was er een technisch defect of een brand aan boord? Ging het om een fout gelopen kaping? Of was het nog iets helemaal anders?



Higgins doet in zijn boek een reeks plausibele theorieën uit de doeken, stuk voor stuk denkpistes die ondersteund worden door feiten. De meest bijzondere vertelt hoe piloot Zaharie Ahmad Shah (53) een dodelijk plan bedacht om een nieuw leven te kunnen beginnen met zijn minnares. Een theorie die op een fascinerende manier onderbouwd is. En meteen ook de favoriet is van de auteur zelf. (lees hieronder verder)

Zijn bron was David Shrubb, een ervaren piloot en voormalig baas van de vliegopleiding bij de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas. Voor elk belangrijk element in de onwaarschijnlijke theorie zou er overigens een precedent zijn in de luchtvaartgeschiedenis.

Higgins beschrijft hoe de piloot er al een flink parcours had opzitten op amoureus vlak. Shah was dan wel getrouwd, het hield hem niet tegen om er in de loop der jaren minnaressen op na te houden. Tot hij Rina ontmoette. Zij werkte bij de security op de luchthaven van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur en sprong er meteen uit, met haar “lange, glanzende haar en sensuele figuur”.

Verliefd

De twee werden halsoverkop verliefd. Shah wilde voor Rina zelfs zijn vrouw verlaten, maar als moslim was dat niet evident. En daarom bedachten ze een waanzinnig plan. Ze zouden samen weglopen en onder een nieuwe identiteit een nieuw leven beginnen ergens in Azië. Ook al zou dat betekenen dat honderden onschuldigen daarbij het leven zouden laten. (lees hieronder verder)

De piloot sprak een connectie in het criminele milieu aan om aan twee gestolen paspoorten te raken en op de avond van 7 maart 2014 pakte hij met het oog op het dodelijke plan extra warme kleren in, een waterbestendige zaklamp, een fluitje en een parachute. Hij had al eerder aan skydiven gedaan, dus dat laatste zou niet opvallen als zijn bagage gecontroleerd zou worden.

Toen het vliegtuig eenmaal onderweg was, zette hij zijn plan in werking. Te beginnen met het verlagen van de druk in de cabine, zodat iedereen bewusteloos zou raken of zou sterven door verstikking. Vervolgens stapte hij over het lichaam van zijn copiloot, ging hij de cabine binnen en doorzocht hij snel en systematisch de spullen van de crew en de passagiers. Al het cash geld dat hij kon vinden, stopte hij in een waterdichte tas. Zo wilde hij financieel bijdragen aan zijn relatie met Rina, want de vrouw had even daarvoor een erfenis gekregen en hij wilde niet achterblijven.

Radar

Toen hij wist dat hij buiten het bereik van de radar was – rond half drie ’s morgens – liet hij het vliegtuig vertragen en dalen tot 3.000 voet (900 meter). Rina wachtte op hem in een vissersbootje in een afgelegen deel van de Indische Oceaan en hij zag de lichtjes op de afgesproken coördinaten. “Shah trok daarop zijn parachute en een reddingsvest aan en keerde terug naar de cabine”, staat te lezen in het boek. “Hij opende daar een van de nooddeuren net achter de vleugels, nadat hij het levenloze lichaam van een stewardess uit de weg had geduwd.” (lees hieronder verder)

Shah sprong uit het toestel en geleid door zijn zaklamp en zijn fluitje slaagde Rina er al snel in om hem te lokaliseren. “Binnen de 15 minuten was de liefde van haar leven veilig aan boord, klaar om in het geheim te vluchten en een nieuw leven te beginnen.”

Volgens de theorie zouden de twee nu overal kunnen zijn, terwijl de familie van de slachtoffers en de rest van de wereld nog altijd op zoek is naar antwoorden.

Parachute

Het boek verwijst ook naar een reeks andere voorvallen in de luchtvaartgeschiedenis die de theorie kunnen ondersteunen. Zoals de kaping van een vliegtuig dat op weg was naar Seattle in november 1971. Dader DB Cooper sprong toen ook met een parachute uit het vliegtuig en werd nooit meer teruggezien. Ook het openen van vliegtuigdeuren aan lage snelheid en hoogte gebeurde al eerder.

“Ze kozen een afgelegen deel van de oceaan zodat het wrak van het vliegtuig nooit gevonden zou worden”, aldus nog Shrubb. “Als dat toch ooit zou gebeuren, moeten we meteen checken of de piloot nog in zijn stoel zit en of de nooddeuren van de cabine nog dicht zijn. Als dat niet het geval is, kan Interpol meteen een zoekactie beginnen.”