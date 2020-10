Was evenement in Rozentuin de superspreader? Beelden tonen hoe besmette senator iedereen omhelst KVDS

03 oktober 2020

10u11 20 Amerikaanse media vragen zich af of een evenement in de Rozentuin van het Witte Huis vorige week zaterdag de superspreader zou kunnen zijn die leidde tot de coronabesmetting van president Trump, zijn vrouw Melania en een heleboel van zijn medewerkers. Er doken immers beelden op die tonen dat er van sociale afstand en mondmaskers geen sprake was. De beelden laten ook zien hoe een Republikeins senator die nadien positief bleek te zijn, een heleboel gasten omhelsde.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Op het evenement in de Rozentuin nomineerde Trump de conservatieve rechter Amy Coney Barrett officieel voor het Amerikaanse Hooggerechtshof. Daar kwam een zitje vrij na het overlijden van de liberale rechter Ruth Bader Ginsbrug op 18 september.

Allergieën

Een van de gasten was de Republikeinse senator Mike Lee van de staat Utah. Hij testte donderdag positief voor het coronavirus – op dezelfde dag als topadviseur Hope Hicks – nadat hij symptomen van Covid-19 was beginnen te vertonen. Die had hij aanvankelijk geassocieerd met zijn allergieën, maar uit voorzorg onderging hij toch een coronatest. Terecht zo bleek. Hij maakte vrijdag bekend dat hij tien dagen in quarantaine zou gaan. Maar het onheil zou dan al geschied kunnen zijn.





Beelden van de viering in de Rozentuin tonen dat er geen sprake was van sociale afstand bij de gasten en dat amper iemand een mondmasker droeg. Ze laten ook zien hoe Lee enthousiast een heleboel andere aanwezigen kuste en knuffelde. Foto’s tonen dan weer hoe hij het Witte Huis uit komt gewandeld, zijn mondmasker gewoon in de hand.

(this guy just tested positive for Covid-19) https://t.co/TBHH9vGyxf Timothy Burke(@ bubbaprog) link

Verscheidene andere aanwezigen op het evenement hebben intussen positief getest. Naast president Trump en zijn vrouw Melania, blijken ook de Republikeinse senator Thom Tillis van North Carolina en voormalig topadviseur Kellyanne Conway besmet te zijn, evenals John Jenkins, topman van de Universiteit van Notre Dame in Indiana. Die laatste verontschuldigde zich vrijdag bij zijn collega’s en studenten voor zijn “beoordelingsfout” om geen mondmasker te dragen en handen te schudden tijdens de ceremonie voor Barrett.

Het kan twee tot veertien dagen duren eer symptomen van een coronabesmetting zich manifesteren. Gemiddeld is dat vijf dagen. De besmettingen van de gasten die erbij waren in de Rozentuin vallen binnen die periode.

.@SenMikeLee was all over the Hill & WH this week:



-Saturday @ WH SCOTUS event shaking hands, hugging

-Tuesday @ Hill meeting w/ Judge ACB

-Tuesday @ Hill w/ reporters

-Wednesday @ lunch w/ GOP Senators

-Thursday @ Sen Judiciary Markup



Mask-less in many cases. pic.twitter.com/1K7Vt7C8lJ Julie Tsirkin(@ JulieNBCNews) link

Momenteel probeert het Witte Huis in kaart te brengen met wie de besmette personen allemaal in contact gekomen zijn. Dat is een behoorlijke opdracht, want Trump had een drukke agenda deze week, met verschillende verkiezingsrally’s en het allereerste presidentiële debat tegen Democraat Joe Biden. Hope Hicks was niet aanwezig in de Rozentuin, maar vergezelde Trump op heel wat van zijn uitstappen afgelopen week. Ook zij is al aangeduid als mogelijke bron van de besmetting van Trump.

Lees ook:

- ANALYSE. Wat is prognose voor 74-jarige man met overgewicht als hij Covid-19 krijgt, zoals Donald Trump? (+)

- Ontsmettingstunnels en twee weken quarantaine voor iedereen die hem wil ontmoeten: zo pakt Poetin coronavirus aan

Bekijk ook:

Trump uit voorzorg naar ziekenhuis: “Het gaat goed, denk ik”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)