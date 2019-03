Was de crash van de twee Boeing-vliegtuigen mogelijk te vermijden met een simpel controlelampje? Vliegtuigbouwer voorzag alarmlampje enkel tegen meerprijs TT

21 maart 2019

17u31

Bron: ANP, NYT 0 Vliegtuigbouwer Boeing gaat naar verluidt een extra controlelampje plaatsen in zijn 737 MAX-toestellen die wereldwijd in de ban zijn gedaan na de twee fatale crashes. Volgens The Financial Times en The New York Times dient het lampje om piloten te waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken. Het lampje is al langer beschikbaar voor de toestellen, maar tot nu toe enkel tegen een meerprijs.

Het gaat om een tot nu toe optionele toevoeging waarvoor vliegtuigmaatschappijen bij het bestellen van hun toestellen al konden kiezen. Het lampje zat echter niet standaard bij de prijs inbegrepen, waardoor veel maatschappijen ervoor hadden gekozen om het extraatje niet te laten inbouwen. Andere maatschappijen deden dat wel al. Het zal nu standaard in alle vliegtuigen worden ingebouwd.

Welke prijs Boeing vroeg voor het waarschuwingssysteem is niet bekend, maar The New York Times citeert een luchtvaartconsultant die zegt dat “de systemen cruciaal zijn, maar twee keer niets kosten”.

Boeing wilde tegenover de kranten geen commentaar geven. Het lampje zou de bemanning onder meer moeten waarschuwen als de zogeheten 'angle of attack'-sensoren niet werken. Die geven aan hoe de hoek van de neus van het vliegtuig is ingesteld. Zeggen de sensoren dat het vliegtuig te fel aan het stijgen is, dan laten ze de neus automatisch dalen.

Al een tijdje wordt vermoed dat problemen met zo'n angle of attack-sensor een rol hebben gespeeld bij het ongeval met een 737 MAX in Indonesië waarbij vorig jaar 189 mensen om het leven kwamen. Sinds het neerstorten van een 737 MAX van Ethiopian Airlines ruim een week geleden staan alle ruim 300 toestellen van dit type Boeing bij luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan de grond.