Was de crash van de twee Boeing-vliegtuigen mogelijk te vermijden met een simpel controlelampje?

Vliegtuigbouwer voorzag alarmlampje enkel tegen meerprijs

21 maart 2019

17u31

Bron: ANP, NYT

Vliegtuigbouwer Boeing gaat naar verluidt een extra controlelampje plaatsen in zijn 737 MAX-toestellen die wereldwijd in de ban zijn gedaan na de twee fatale crashes. Volgens The Financial Times en The New York Times dient het lampje om piloten te waarschuwen als belangrijke sensoren niet werken. Het lampje is al langer beschikbaar voor de toestellen, maar tot nu toe enkel tegen een meerprijs.