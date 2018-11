Warschau verbiedt onafhankelijkheidsmars: “Genoeg te lijden gehad onder agressief nationalisme” IB

08 november 2018

02u00

Bron: Belga 0 Het stadsbestuur van Warschau heeft een geplande mars van nationalisten en extreemrechtse groepen die zondag zou plaatsvinden verboden. "Onze stad heeft genoeg te lijden gehad onder agressief nationalisme", verdedigde de burgemeester van de Poolse hoofdstad, Hanna Gronkiewicz-Waltz, haar beslissing.

De mars komt er op de honderdste verjaardag van de Poolse onafhankelijkheid. De extreemrechtse groep ONR staat mee in voor de organisatie. In het verleden kwam er al heel wat kritiek op de onafhankelijkheidmars wegens de racistische propaganda die er werd verspreid. Volgens de burgemeester was er ook onvoldoende garantie dat de veiligheid kon gegarandeerd worden. Vorig jaar namen 60.000 mensen deel aan de mars.

Alternatieve manifestatie

De Poolse rechts-conservatieve regering liet na het bekendmaken van het verbod weten dat er een alternatieve manifestatie zal plaatsvinden. Die zal worden geleid door president Andrzej Duda, bevestigde zijn woordvoerder. "Het gaat om een rood-witte mars (de nationale kleuren, red.) met het karakter van een staatsceremonie", klonk het. Het extreemrechtse ONR zei op zijn beurt zich niet te zullen neerleggen bij het verbod.

Polen viert zondag de honderdste verjaardag als onafhankelijke staat. Voor 1918 was het land opgedeeld tussen Pruisen, Oostenrijk-Hongarije en Rusland.