Warren: “Bernie Sanders zei dat een vrouw niet kan winnen tegen Trump” LH

14 januari 2020

11u23

Bron: CNN, The Guardian 0 Een kleine drie weken voor de eerste Democratische voorverkiezingen gaan senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren nek-aan-nek in de peilingen. De spanning tussen de twee is te snijden, zeker nadat die laatste beweert dat Sanders haar in 2018 zou gezegd hebben dat een vrouw huidig president Donald Trump niet kan verslaan.

Nieuwszender CNN pakte uit met de bewering van Warren en baseerde zich daarvoor op vier bronnen: twee personen waarmee Warren direct na de ontmoeting sprak en twee anderen die op de hoogte waren van de twee uur durende meeting die in december 2018 plaatsvond in Washington. Tijdens de ontmoeting bespraken de Senatoren hun kandidatuur voor het presidentschap en raakten ze het eens dat ze beschaafd moesten blijven en elkaar niet mochten aanvallen, “om de progressieve beweging niet te schaden”, zo schrijft CNN. Toch vielen er woorden die tot vandaag blijven nazinderen, althans volgens Warren.

In een verklaring bevestigde de 70-jarige senator uit de staat Massachusetts zelf die uitspraak, maar dan in andere bewoordingen. “Een van de onderwerpen die toen naar voren kwam, was wat er zou gebeuren als de Democraten een vrouwelijke kandidaat zouden voordragen”, zei Warren. “Ik dacht dat een vrouw kon winnen; hij (Bernie Sanders, nvdr) was het daar niet mee eens. Ik heb geen interesse om dit verder te bespreken, omdat Bernie en ik veel meer gemeen hebben dan verschillen.”

“Leugens”

Bij CNN ontkende Sanders het verhaal en zei de 78-jarige senator uit Vermont dat het “belachelijk zou zijn om te geloven” dat hij zo’n opmerking zou hebben gemaakt. Hij beschuldigde de leden van Warrens campagneteam, die niet aanwezig waren tijdens het gesprek, van “leugens over wat er is gebeurd”. “Ik heb die avond gezegd dat Donald Trump een seksist, een racist en een leugenaar is die zich kan bewapenen met wat alles wat hij maar kon”, aldus Sanders nog.

“Of ik geloof dat een vrouw in 2020 kan winnen? Natuurlijk! Hillary Clinton versloeg Donald Trump met 3 miljoen stemmen in 2016", voegde Sanders daar nog aan toe. Na de verklaring van Sanders bleef het opvallend stil in het kamp van Warren.

De spanningen tussen de Democratische topkandidaten dateren van afgelopen weekend, toen nieuwssite Politico meldde dat Team Sanders vrijwilligers instructies gaf om twijfelende kiezers te overtuigen. Het kamp van Sanders zou beweerd hebben dat Warrens populariteit beperkt is tot “hoogopgeleide, meer welvarende mensen die sowieso op de Democraten stemmen” en dat zij “geen nieuwe funderingen in de Democratische partij aanbrengt.”

Warren reageerde dat ze “teleurgesteld was om te horen dat Bernie zijn vrijwilligers uitstuurt om haar zwart te maken”. Sanders zei op zijn beurt dat hij nog nooit een negatief woord over Warren gezegd heeft. Hij voegde er nog aan toe dat beide campagneteams honderden werknemers hebben, die “soms dingen zeggen die ze niet zouden mogen zeggen.”

Vanavond laatste debat

De belangrijkste Democratische kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap debatteren vanavond van 21 tot 23 uur lokale tijd in Des Moines, Iowa. Het is het laatste debat voor de eerste voorverkiezingen die op 3 februari in Iowa worden gehouden. Zes kandidaten zullen deelnemen: naast Sanders en Warren ook oud-vicepresident Joe Biden, voormalig burgemeester van South Bend (Indiana) en Afghanistan-veteraan Pete Buttigieg, senator Amy Klobuchar en miljardair Tom Steyer.