Warenhuis bant vrouw die helft taart opeet in winkel en daarna volledige prijs weigert te betalen

05 juli 2019

19u30

Een Amerikaanse vrouw mag een filiaal van warenhuisketen Walmart in Wichita Falls, Texas niet meer binnen nadat ze het te bont maakte bij het shoppen. Toen ze langs de bakkerij ging, legde ze een taart in haar kar en terwijl ze verder winkelde, at ze die voor de helft op. Eenmaal bij de kassa weigerde ze de volledige prijs te betalen omdat ze maar een halve taart meenam.

De politie van Wichita Falls vertelde dat ze op 25 juni even na 20 uur naar de betrokken winkel geroepen was. Een werknemer vertelde het verhaal en zei dat de vrouw weigerde om de volledige taart te betalen omdat ze zogezegd maar een halve in het rek had gevonden.

Geen klacht

Het winkelpersoneel diende geen klacht in, maar eiste wel dat de vrouw de toegang tot de winkel ontzegd werd. Dat gebeurde ook. De vrouw moest de taart uiteindelijk niet betalen. “Geen idee of ze de rest van de taart meegekregen heeft of niet”, aldus nog de politie.





Twitter kan het amper geloven, nadat het verhaal daar de afgelopen week gedeeld werd. “Het verhaal van die vrouw houdt geen steek”, klinkt het. “Wie wil nu een half opgegeten taart kopen.” Bij iemand anders klinkt het dan weer: “En ik voel me al schuldig als ik een paar druiven opeet.”

De vrouw is al de tweede klant die geweigerd wordt door een filiaal van Walmart in Wichita Falls. Eerder dit jaar gebeurde al eens hetzelfde met een vrouw die een hele ochtend over de parking van een warenhuis van de keten reed terwijl ze wijn dronk uit een blik Pringles.

IJs

Afgelopen week ontstond ook consternatie over een jonge vrouw die in een filiaal van Walmart een doos ijs had opengemaakt en eraan had gelikt, waarna ze die gewoon terug in het vriesrek had gezet. Ook die feiten gebeurden in Texas en werden op afschuw onthaald. Deze laatste vrouw is intussen ook geïdentificeerd en riskeert een celstraf die kan oplopen tot wel 20 jaar.