Ware slachting: vader (47) doodt drie kinderen en vrouw en brengt daarna zichzelf om

16u18 3 AFP Het gezinsdrama deed zich voor op deze boerderij. Voor de familie van vijf kon geen hulp meer baten. Een vader heeft vandaag in een boerderij in het Noord-Franse dorp Nouvion-et-Catillon - 65 kilometer ten noorden van de stad Reims - zijn vrouw en hun drie kinderen van 14, 18 en 20 van het leven beroofd. Nadat hij zijn gezin met pistoolschoten vermoord had, schoot hij ook zichzelf dood.

Volgens Franse media, die spreken van een regelrechte slachting, werd het gezinsdrama vanmorgen vroeg ontdekt door een knecht die op de boerderij zou gaan werken. Hij sloeg groot alarm, waarna de politie en brandweer het terrein voor nader onderzoek hermetisch afsloten.



Nu al is duidelijk dat de slachtoffers de echtgenoot van de boerderij-eigenaar, hun twee zoons (12 en 18 jaar) en hun 20-jarige dochter zijn. De vader en moeder waren allebei 47 jaar. De politie stelt in een eerste reactie nog geen afscheidsbrief van de man te hebben gevonden met daarin een mogelijke verklaring voor het drama.



