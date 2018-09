War on Drugs op de Filipijnen kostte vorige maand alleen al het leven aan 444 mensen ADN

Op de Filipijnen zijn alleen al vorige maand meer dan 400 mensen in de 'War on Drugs' van president Rodrigo Duterte gedood.

De overheidsorganisatie die belast is met de drugsbestrijding in het Zuidoost-Aziatische land en de politie publiceerden vandaag statistieken waaruit blijkt dat in augustus 444 mensen door de veiligheidstroepen zijn gedood. Daarmee is het officiële aantal slachtoffers van de meer dan twee jaar lopende campagne opgelopen naar 4.854.

Mensenrechtenactivisten vermoeden dat het aantal doden in werkelijkheid nog veel hoger ligt en minstens 12.000 bedraagt. In vele schattingen wordt zelfs gewag gemaakt van meer dan 20.000 doden, werkelijke en vermeende drugscriminelen inbegrepen.

Duterte krijgt wegens zijn meedogenloze aanpak bakken kritiek van de internationale gemeenschap over zich heen. Op de Filipijnen geniet de 73-jarige president volgens peilingen steun van grote delen van de bevolking.