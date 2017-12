Wapenstilstand in Zuid-Soedan na enkele uren al geschonden LB

20u53

Bron: ANP 0 AP Gewapende opstandelingen in Jiech, Zuid-Soedan. De wapenstilstand in Zuid-Soedan is van korte duur geweest. Enkele uren nadat het bestand officieel was ingegaan, zijn vandaag al weer gevechtshandelingen gerapporteerd tussen legertroepen en rebellen. Beide partijen, die donderdag een staakt-het-vuren afspraken, geven elkaar de schuld van de schending.

De schermutselingen hadden plaats rond de stad Koch in de staat Unity, waar rijke olievelden zijn. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn zeventien hulpverleners gevlucht voor het weer opgelaaide geweld.

Een regeringswoordvoerder zei dat eenheden van het Zuid-Soedanese leger plotseling zwaar onder vuur kwamen te liggen. Uit zelfverdediging was teruggeschoten en de tegenaanval geopend. De opstandelingen beweerden het tegenovergestelde.

Sinds eind 2013 is er in het land een burgeroorlog aan de gang, nadat president Salva Kiir zijn plaatsvervanger Riek Machar had ontslagen.

Volgens schattingen van de VN en de Zuid-Soedanese overheid riskeren 1.25 miljoen mensen in het land de hongerdood.