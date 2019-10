Wapenstilstand in Syrië eindigt dinsdag om 21 uur Redactie

21 oktober 2019

16u46

Bron: Belga, DM 0 De wapenstilstand onderhandeld door Ankara en Washington om Koerdische milities toe te staan zich terug te trekken van posities in het noordoosten van Syrië, zal morgenavond om 21 uur Belgische tijd aflopen. Dat zeggen Turkse militaire bronnen.

“De wapenstilstand begon op donderdag om 22 uur (Turkse tijd, nvdr.) en eindigt op dinsdag om 22 uur”, aldus de bronnen, eraan toevoegend dat de “veiligheidszone” die Turkije langs zijn grens wil instellen aanvankelijk 120 kilometer lang zal zijn.



Op 9 oktober lanceerde Ankara een offensief in het noordoosten van Syrië tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), een groepering die Turkije beschrijft als “terroristisch”, maar die door westerse landen wordt gesteund in de strijd tegen de Islamitische Staat (IS).

Fragiel bestand

Die militaire operatie is sinds donderdag opgeschort door een fragiel bestand onderhandeld tussen Ankara en Washington. De twee landen hadden verklaard dat het bestand “120 uur” zou duren, maar hadden niet aangegeven op welk tijdstip het zou aflopen.



Het akkoord had tot doel de YPG in staat te stellen hun posities nabij de Turkse grens te verlaten en om een “veiligheidszone” van ongeveer dertig kilometer diep op te richten.

Die veiligheidszone zal aanvankelijk 120 kilometer lang zijn en zich uitstrekken van de steden Tal Abyad tot Ras al-Ain, en vervolgens uitbreiden tot 440 kilometer, zeiden Turkse militaire bronnen. Volgens diezelfde bronnen hebben sinds het begin van de wapenstilstand ongeveer 125 voertuigen de door de YPG gecontroleerde gebieden verlaten. “We volgen de situatie op de voet”, luidt het.

Turkije zei dat het offensief zal hervatten wanneer de wapenstilstand is afgelopen. “Als de 120 uur voorbij zijn, zullen we, als er terroristen zijn, deze neutraliseren.”