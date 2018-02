Wapenlobby NRA pareert kritiek: "Scholen gewapend bewaken" Redactie

22 februari 2018

17u51

Bron: dpa 5 De machtige wapenlobby in de VS, de NRA (National Rifle Association) heeft bij monde van haar voorzitter Wayne LaPierre uitgehaald naar degenen die de lobby indirect verantwoordelijk stellen voor de recente golf van schietpartijen in Amerikaanse scholen. Na het bloedbad in Parkland, Florida, is de NRA weer hevig onder vuur komen liggen.

LaPierre zei dat leiders van de Democratische Partij de schietpartij "gepolitiseerd" hebben om "het Tweede Amendement (het recht op wapendracht) te controleren zodat zij alle individuele vrijheden kunnen opdoeken".

De NRA-topman wil dat alle scholen bewaakt worden door gewapend veiligheidspersoneel. Zones waar wapendracht niet is toegelaten zijn gemakkelijke doelwitten voor schutters", luidde het.

LaPierre sprak voorts van het "Kwaad dat onder ons is" en waarschuwde: "God help ons als we onze scholen niet beveiligen en onze kinderen niet beschermen".

