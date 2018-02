Wapenlobby NRA: "God help ons als we onze scholen niet beveiligen en onze kinderen niet beschermen" JV ADN

22 februari 2018

17u51

Bron: Belga 5 De machtige wapenlobby in de VS, de NRA (National Rifle Association) heeft bij monde van haar voorzitter Wayne LaPierre uitgehaald naar degenen die de lobby indirect verantwoordelijk stellen voor de recente golf van schietpartijen in Amerikaanse scholen. Na het bloedbad in Parkland, Florida, is de NRA weer hevig onder vuur komen liggen.

NRA-voorzitter Wayne LaPierre noemt de huidige verontwaardiging "een schaamteloze campagne'' van de politieke elite, zo zei hij vandaag tijdens de conservatieve CPAC-conferentie in de buurt van Washington.

LaPierre vindt dat leiders van de Democratische Partij het jongste bloedbad op een school "politiek uitgebuit" hebben om "het Tweede Amendement (het recht op wapendracht) te controleren zodat zij alle individuele vrijheden kunnen opdoeken". Democraten als Chris Murphy en Nancy Pelosi proberen met de steun van de media de NRA de schuld te geven en nog meer staatscontrole te eisen. "Ze haten de NRA", voegde hij eraan toe.

De NRA-topman verklaarde dat de tegenstanders van het recht op wapenbezit de tekortkomingen wat betreft de veiligheid op de scholen negeren. Hij wil dat alle scholen bewaakt worden door gewapend veiligheidspersoneel. "Zones waar wapendracht niet is toegelaten, zijn gemakkelijke doelwitten voor schutters", luidde het. Zijn toespraak kwam middenin de debatten over wapengeweld, die na het bloedbad aan de Marjorie Stoneman High School in Parkland met 17 doden opnieuw zijn losgebarsten.

"Europese stijl"

LaPierres aanval op de Democraten en de media duurde minutenlang. Op een gegeven moment verklaarde hij dat socialisten in "Europese stijl" de controle bij de Democraten hebben overgenomen. De partij zit vol saboteurs, die niet in het kapitalisme en niet in de Amerikaanse grondwet geloven. LaPierre sprak voorts van het "Kwaad dat onder ons is" en waarschuwde: "God help ons als we onze scholen niet beveiligen en onze kinderen niet beschermen".

"Huilende blanke moeders"

"De gevestigde Amerikaanse media zijn dol op moordpartijen en op de aandacht en klandizie die ze werven met 'huilende blanke moeders'.", zo laat woordvoerster Dana Loesch van de National Rifle Association dan weer verstaan. Loesch zei dat ze "het over blanke moeders had, want bij de duizenden moeders met een donkere huidskleur die elk weekend rouwen, vertonen die media zich niet''. Loesch stelt dat de verontwaardiging over schietpartijen selectief is. De media springen volgens haar op het bloedbad in een school, want "als het bloedt, dan voedt het'' hun ratings.

President Donald Trump had zich eerder lovend over de NRA uitgelaten. Veel mensen begrijpen niet dat LaPierre en anderen bij de NRA "geweldige mensen en geweldige Amerikaanse patriotten" zijn, schreef hij op Twitter. "Ze houden van ons land en zullen het juiste doen".