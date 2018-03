Wapenhandelaar die Duitsers wou bewapenen tegen vluchtelingen opgepakt in Hongarije mvdb

30 maart 2018

11u44 0 Een Duitse extreemrechtse activist die op internet illegaal wapens verkocht en ze aanprijsde als 'hét afschrikmiddel tegen migranten' is woensdag opgepakt in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Tegen Mario Rönsch (33) liep een door Duitsland uitgevaardigd Europees aanhoudingsbevel. Hij was sinds 2016 op de vlucht voor de Duitse autoriteiten. Via zijn website Migrantschreck.ru ('Migrantenschrik') verkocht hij voor meer dan 100.000 euro aan illegale wapens en munitie. Over heel West-Europa had Rönsch klanten.

Op de inmiddels verwijderde site met Russische domeinnaam, bestempelde hij alle migranten als potentiële verkrachters, die hij 'ficki-ficki-professionelen' noemde. 'Ficken' is het Duitse equivalent van 'neuken.' "Indien je niet wil dat jouw stad een wetteloze speeltuin voor asielzoekers wordt, waar vrouwen niet meer veilig zijn, ga dan over tot actie", luidde het in zijn verkoopteksten.

De meeste wapens die Rösch verkocht zijn - in tegenstelling tot Duitsland en andere Euroepse landen - vrij verkrijgbaar in Hongarije. Of de dertiger aan Duitsland wordt uitgeleverd, staat nog niet vast. Hij blijft vooralsnog in voorarrest.