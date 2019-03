Wapenfabrikant Remington kan worden vervolgd voor Sandy Hook-bloedbad mvdb

15 maart 2019

11u51

Bron: Reuters 2 De Amerikaanse wapenfabrikant Remington kan worden aangeklaagd voor het bloedbad op de basisschool Sandy Hook in 2012. Dat heeft het hooggerechtshof van de staat Connecticut donderdag bepaald. Staatswetgeving inzake de bescherming van de consument tegen frauduleuze marketing, vormt de basis van de aanklacht.

De beslissing die met een 4-3 beslissing werd genomen, is haast historisch te noemen. De machtige Amerikaanse wapenindustrie geniet doorgaans volledige immuniteit. Aangenomen wordt dat de vuurwapenproducent in beroep gaat bij het Supreme Court in Washington DC.

Bij de schietpartij op 14 december 2012 in Newton (Connectictut) vielen 26 doden: 20 kinderen met een leeftijd tussen de zes en zeven en zes leerkrachten. De 20-jarige schutter Adam Lanza benam zichzelf van het leven. Hij pleegde de vreselijke moorden met een Remington AR-15 Bushmaster semi-automatisch aanvalsgeweer, een wapen dat gebaseerd is op de M-16 van het Amerikaans leger.



De families van negen slachtoffers en een overlevende houden Remington samen met een wapengroothandel en een lokale wapenhandelaar gedeeltelijk verantwoordelijk. De militaristische kenmerken van de AR-15 Bushmaster werden door Remington volop in de verf gezet. Het wapen was en is vrij te koop in de Verenigde Staten.

“Ons doel is altijd geweest om licht te werpen op Remingtons weloverwogen strategie om het marktpotentieel van de AR-15 Bushmaster te vergroten en zo ‘risicovolle’ klanten aan te trekken, dit ten koste van de veiligheid van Amerikaanse burgers”, verklaarde Josh Koskoff, een van de advocaten die de families bijstaat.

Of het daadwerkelijk ooit tot een proces zal komen is nog maar de vraag, het negenkoppige Supreme Court in Washington DC kan de beslissing herroepen. Sinds de aanstelling van Brett Kavanaugh als nieuwste rechter, zijn de rechters van conservatieve signatuur met 5-4 in de meerderheid, waardoor er niet geraakt wordt aan de lakse wapenwetgeving.