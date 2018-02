Wapenfabrikant post trots filmpje van kind dat eerste Beretta krijgt: "Hier zal je van moeten huilen" kv

19 februari 2018

23u21

Bron: Facebook 42 Sinds de negentienjarige Nikolas Cruz vorige week in een school in Florida een waar bloedbad aanrichtte, loopt het debat over de vrije wapenverkoop in de Verenigde Staten weer hoog op. Het is een onderwerp waarover de Amerikanen erg verdeeld zijn.

De Verenigde Staten zijn een land van jagers en sportschutters en een volledig wapenverbod is voor veel Amerikanen dan ook compleet ondenkbaar.

En de liefde voor vuurwapens wordt er bij sommigen al van kindsbeen af ingebakken. Bewijs daarvan is dit filmpje, dat vorig jaar door wapenfabrikant Beretta op Facebook werd gepost en nu opnieuw viraal gaat naar aanleiding van de schietpartij in Florida. "Dit is wat we #BerettaVreugde noemen," meldde het bedrijf.

In het filmpje krijgt een jong meisje, we schatten dat ze zo’n dertien jaar oud is, een Beretta Silver Pigeon 686. Het kind is door het dolle heen en huilt tranen van geluk.

De beelden deden vorig jaar erg veel stof opwaaien in de VS en de ouders konden op weinig begrip rekenen. Wat vindt u ervan? Vertel het ons.

Poll Wat vindt u van het idee om een kind een jachtgeweer cadeau te geven? Ik vind het een origineel geschenk

Ik vind dat echt niet kunnen

Ik wou dat we dat in België ook konden doen Ik vind het een origineel geschenk 5%

Ik vind dat echt niet kunnen 80%

Ik wou dat we dat in België ook konden doen 15%