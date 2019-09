Wapenfabrikant Colt stopt met productie aanvalswapen AR-15 voor burgers: “Markt is verzadigd” TT

20 september 2019

11u16

Bron: ANP 0 De Amerikaanse wapenfabrikant Colt stopt voorlopig met de productie van het semiautomatische wapen AR-15, melden verschillende Amerikaanse media. Dat doet Colt omdat het vindt dat er vooralsnog genoeg andere wapens op de markt zijn. De AR-15 is een van de meest verkochte wapens in de VS.

Colt zegt geen activistische motieven te hebben. Het besluit zou zijn ingegeven door marktomstandigheden. De markt voor zogeheten ‘sporting rifles’ voor burgers zou verzadigd zijn. De wapenfabrikant trekt zich niet helemaal terug van de markt voor consumenten. Het blijft bijvoorbeeld pistolen maken voor burgers.

Het bedrijf stopt wel met de productie van de AR-15 voor particulieren. Dat geweer is gebruikt bij meerdere moordpartijen, waaronder die in Parkland (Florida). Daar richtte een tiener vorig jaar een bloedbad aan op een middelbare school. De roep om een algeheel wapenverbod wordt bij veel Amerikanen steeds groter, maar president Trump weigert zo’n verbod tot nu toe in te stellen. Ook Colt zelf blijft achter het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet staan. Dat artikel houdt in dat burgers in de VS een wapen mogen hebben of dragen.

Waarnemers verwachten niet dat het voor Amerikanen nu moeilijker wordt om krachtige geweren te bemachtigen. "Als er vraag naar is, weet ik zeker dat andere bedrijven de capaciteit hebben om daar aan te voldoen", zegt een expert in The New York Times.