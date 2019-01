Wapenarsenaal van schutter Las Vegas verkopen zou 55.000 euro opbrengen, donor schenkt volledig bedrag zodat wapens voorgoed vernietigd worden ADN

29 januari 2019

12u53

Bron: CNN, New York Times 0 Wat doe je met de wapens van een man die 58 mensen heeft doodgeschoten? Verkopen en de winst aan de familie van de slachtoffers geven? Of de wapens vernietigen zodat ze nooit nog nieuwe slachtoffers kunnen maken? Een anonieme schenker heeft voor een oplossing gezorgd: hij doneert 62.500 dollar om ervoor te zorgen dat de wapens van Stephen Paddock (64), die dood en verderf zaaide op een concert in Las Vegas, vernietigd worden én de nabestaanden het geld kunnen krijgen.

De waarde van de volledige wapencollectie van Stephen Paddock – minstens 47 geweren van verschillende grootte en kracht - wordt geschat op zo’n 62.300 dollar (54.450 euro). Alice Denton, advocate voor het beheer van de bezittingen van Paddock, bevestigt aan CNN dat een gulle gever nu 62.500 dollar heeft overgemaakt op haar trustrekening. De moeder van de schutter had eerder het nalatenschap van haar zoon afgestaan voor zijn slachtoffers.



Een rechter moet nu goedkeuring geven voor de vernietiging van de wapens. Als dat gebeurt, doet de FBI naar alle waarschijnlijkheid het verwoestingswerk en gaat het gedoneerde bedrag volledig naar de nabestaanden. Als er geen goedkeuring volgt, gaat het geld terug naar de donor.

Pijn wegnemen

Over die schenker is niets meer geweten dan dat het om een softwareprogrammeur uit San Francisco gaat. Volgens de New York Times wil de man “simpelweg wat pijn bij de families van de slachtoffers” wegnemen. “Ik denk dat zij zich iets beter zullen voelen als die wapens weg zijn”, aldus de man aan de krant. Hij wil niet dat zijn identiteit wordt vrijgegeven. “Ik wil gewoon helpen.”

Niet zomaar wapens

Mynda Smith, die haar zus Neysa Tonks verloor bij de schietpartij, is ontroerd. “Het ging nooit over financieel gewin”, zegt ze in een interview met CNN. “Maar dat deze man bereid is om te betalen om iets dat enkel maar met het kwade kan geassocieerd worden, te vernielen, dan is dat een enorm geschenk.”

“Dit zijn niet zomaar wapens”, voegt ze toe. “Het zijn zijn wapens. En dat zullen ze altijd blijven. Mensen zouden de wapens kopen net omdat ze van hem waren. Dat kan nooit iets goed brengen.”

“We zijn zo dankbaar”, klinkt het bij Denton. “Wat een enorm medeleven van een totale vreemde voor de slachtoffers van een verschrikkelijke daad. Er zijn nog goede mensen in deze wereld.”