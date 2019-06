Wapenarsenaal van moordenaar Duitse politicus Lübcke gevonden bij huiszoekingen HR

27 juni 2019

09u51

Bron: ANP 0 Buitenland De Duitse politie heeft bij huiszoekingen een wapenarsenaal gevonden dat van de moordenaar van de Duitse politicus Walter Lübcke is. Volgens Duitse media zijn bij de huiszoekingen in de nacht van woensdag op donderdag twee mannen aangehouden die mogelijk betrokken zijn geweest bij de aanschaf of het verstoppen van de wapens.

Woensdag bekende de eerder aangehouden als neonazi te boek staande Stephan E. op 2 juni de 65-jarige Lübcke voor diens huis te hebben doodgeschoten. Hij heeft volgens de Süddeutsche Zeitung ook verteld dat hij een heleboel wapens en munitie had en hoe hij daar aan was gekomen. De meeste wapens vond de politie onder de grond verstopt achter een huis van de werkgever van de 45-jarige Stephan E.

De christendemocraat Lübcke was een vooraanstaand bestuurder en politicus in Kassel in de deelstaat Hessen. Hij was een uitgesproken voorstander van de ruimhartige immigratiepolitiek die zijn partijgenoot bondskanselier Merkel in 2015 bepleitte. De politieke moord heeft Duitsland geschokt.