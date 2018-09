Wapenactivist die ontwerp voor plastic vuurwapen online zette, gezocht voor seksueel geweld IB

20 september 2018

06u38

Bron: Belga 0 De Amerikaanse crypto-anarchist Cody Wilson, die afgelopen zomer in het nieuws kwam omdat hij het ontwerp om een wapen te printen met een 3D-printer op het internet had gezet, wordt gezocht voor seksueel geweld. De 30-jarige Wilson wordt ervan verdacht seksuele betrekkingen te hebben gehad met een 16-jarig meisje, aldus de autoriteiten in Austin.

De gerechtelijke autoriteiten hebben tegen Wilson nu een aanhoudingsbevel uitgevaardigd, vanwege mogelijk seksueel geweld. Hij riskeert daarvoor 20 jaar cel.

Hij had in augustus 500 euro betaald aan een 16-jarig meisje om seks te hebben met haar. Ze hadden elkaar ontmoet via een website voor 'sugar daddies', de naam die gegeven wordt aan oudere mannen die jonge meisjes of jongens onderhouden, vaak in ruil voor seks.

Wilson heeft het land verlaten kort nadat het meisje naar de politie was gestapt. Hij werd het laatst gezien in Taiwan.

Plastic vuurwapens

Wilson raakte bekend omdat hij op het internet de blauwdrukken postte om plastic vuurwapens te maken met een 3D-printer. Een rechtbank in Seattle verbood de publicatie van de plannen, maar toch konden meer dan 5.000 mensen de gegevens downloaden. Plastic wapens kunnen niet waargenomen worden door een metaaldetector, en kunnen dus in de handen van criminelen terechtkomen.