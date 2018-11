Wanneer strenge anti-abortuswet geldt: verkrachte vrouw beschuldigd van poging tot doodslag nadat ze bevalt van gezonde dochter AW

12 november 2018

11u13

Bron: The Guardian 0 In El Salvador dreigt Imelda Cortez (20), slachtoffer van seksueel misbruik, veroordeeld te worden voor een gevangenisstraf van twintig jaar. Ze wordt beschuldigd van abortus en poging tot doodslag, al beviel ze van een gezonde dochter.

In El Salvador geldt een strenge abortuswet die alle vormen van abortus verbiedt. Wie die wet overtreedt, wordt gestraft. Bovendien worden er –in tegenstelling tot andere landen zoals Chili - geen uitzonderingen gemaakt. Zelfs niet wanneer de zwangerschap het resultaat is van verkrachting. Op die manier raakte Cortez zwanger en de vader is tevens ook haar stiefvader.



SOA, bloedarmoede en zwanger

Cortez was twaalf jaar oud toen haar 70-jarige stiefvader haar voor het eerst verkrachtte. Het misbruik hield jarenlang aan, totdat ze op haar achttiende een arts bezocht. Daar bleek dat ze een seksueel overdraagbare ziekte had opgelopen, met bloedarmoede kampte én zwanger was. De dokter weigerde Imelda te behandelen en haar stiefvader overtuigde Imelda’s moeder ervan dat hijzelf steriel was en onmogelijk de vader van het kind kon zijn. Vervolgens bleef hij haar gewoon verkrachten.

Enkele maanden later kreeg het meisje plots hevige buikkrampen, begon te bloeden en verloor vervolgens het bewustzijn. Haar moeder vond Imelda en bracht haar onmiddellijk naar het ziekenhuis. Daar vermoedden de dokters dat Cortez had geprobeerd haar zwangerschap af te breken. Terwijl er thuis wel een gezonde baby werd teruggevonden.

Miskraam of doodgeboren kind

In El Salvador wordt iedereen vervolgd die verdacht wordt van abortus, waaronder Imelda Cortez, maar ook vrouwen met een miskraam of een doodgeboren kind kunnen later beschuldigd worden van wanpraktijken. Zo zitten reeds 25 vrouwen hun straf uit, nadat ze beschuldigd werden van abortus. De strenge wet geldt al sinds 1998 maar komt vaker in opspraak. Steeds meer vrouwen voeren protest en eisen dat de wet soepeler wordt gemaakt.



De stiefvader van Imelda Cortez werd inmiddels officieel beschuldigd van het verkrachten van een minderjarige én volwassen vrouw.