Wanneer Spaanse soldaten rusthuizen desinfecteren, treffen ze bejaarde bewoners dood aan in hun bed

Bron: Die Welt, El Mundo, SER 0 Spanje is één van de landen die het zwaarst worden getroffen door het coronavirus. Soldaten helpen mee om de uitbraak in te dammen. Maar wanneer ze rusthuizen desinfecteren, treffen ze vaak bewoners aan die helemaal aan hun lot zijn overgelaten. Of zelfs dood in hun bed liggen. Van de verzorgers geen spoor.

In Spanje is de situatie dramatisch en de tol hoog. De autoriteiten hebben ondertussen het leger ingezet om publieke plaatsen zoals luchthavens en metrostations te desinfecteren. Maar de soldaten worden ook naar bejaardentehuizen gestuurd. Wat ze daar aantreffen, tart elke verbeelding. Vaak zijn de bewoners helemaal op zichzelf aangewezen bij gebrek aan personeel. Niemand lijkt zich om hen te bekommeren. In sommige gevallen worden de bewoners dood aangetroffen. Deze situatie lijkt zich voor te doen in rusthuizen verspreid over het hele land, maar meer gedetailleerde gegevens zijn er vooralsnog niet.

Minister van Defensie, Margarita Robles, bevestigde maandag dat soldaten bewoners dood in hun bed hadden gevonden. Het Spaanse openbaar ministerie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden in die rusthuizen. De regering zal “streng en onverzettelijk” zijn wanneer blijkt dat de bewoners in de rusthuizen aan hun lot zijn overgelaten, zo zei Robles. De afgelopen periode zijn in Spanje al tientallen rusthuisbewoners overleden aan Covid-19.

Minister van Volksgezondheid Salvador Illa benadrukte dat de regering “absolute prioriteit” heeft gegeven aan bejaardentehuizen in de strijd tegen de verspreiding van het virus. De situatie in de rusthuizen moet nauwlettend worden opgevolgd, klinkt het.

In Spanje blijven de cijfers echter aandikken. Er zijn de afgelopen 24 uur opnieuw 512 mensen bezweken aan het nieuwe coronavirus. Daarmee komt de dodentol op 2.694. Het totaal aantal besmettingen is inmiddels opgelopen tot 40.000.

