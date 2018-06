Wanneer Jodie 's nachts in haar bed wakker schrikt, staat ze oog in oog met agressieve vos Karen Van Eyken

21 juni 2018

17u30

Bron: Huffington Post, Metro, The Sun 1 Jodie Nailard lag alleen in bed in haar flat in een buitenwijk van Londen toen het onwaarschijnlijke gebeurde. Ze schrok 's nachts wakker en stond oog in oog met een agressieve vos.

Het incident speelde zich afgelopen zondag af. De 22-jarige vrouw werd uit haar slaap gehaald door een stekende pijn aan haar arm. Toen ze haar ogen opende, werd ze geconfronteerd met een onverwacht wilde aanvaller - een vos die via het raam het gelijkvloerse appartement in de wijk Clapham was binnengedrongen. Het dier had haar gebeten.

Jodie schreeuwde het uit en sprong abrupt recht in bed, waardoor ze de vos zich snel uit de voeten maakte. De vrouw bloedde aan haar arm en moest uit voorzorg twee dagen in het ziekenhuis blijven. Ze werd in allerijl gevaccineerd tegen rabiës, tetanus en polio.

"Achteraf bekeken, ben ik opgelucht dat de vos niet in mijn gezicht gebeten heeft", zei Jodie. "Misschien viel de vos aan omdat ik mijn arm bewoog tijdens mijn slaap."

In Groot-Brittannië leven naar schatting 30.000 vossen in verstedelijkt gebied maar dergelijke aanvallen zijn zeldzaam.

In februari werd in de stad Plymouth een baby in de hand gebeten door een vos nadat het dier via de achterdeur was naar binnengekomen.

Vorig jaar liep de 71-jarige Avril Clark in Richmond een bijtwonde op toen een vos via het kattenluik de woning was binnengedrongen.