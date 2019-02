Wanneer blijkt dat vrouw niet kan betalen, gaan schuldeisers ervandoor met haar baby KVE

18 februari 2019

15u19

Bron: Belga 0 Niemand ziet ze graag komen, maar wat twee schuldeisers uit het Russische Sint-Petersburg gepresteerd hebben, gaat net dat stapje te ver. De dames moesten geld gaan innen bij een vrouw, maar toen die niet kon betalen, gingen ze ervandoor met haar baby. Dat melden Russische media vandaag.

Toen de schuldeisers gisteren aanklopten bij de 40-jarige vrouw in een voorstad van Sint-Petersburg, bleek dat ze haar lening niet kon terugbetalen wegens "gebrek aan fondsen", zo verklaarde een politieagent aan het persagentschap TASS.

Waar in onze contreien vervolgens een deurwaarder aangesteld wordt en in het ergste geval meubelen aangeslagen worden om de schulden af te betalen, vonden de Russische vrouwen er niet beter op dan de 10 maanden oude baby van de vrouw mee te nemen als onderpand.

De verbouwereerde moeder sloeg meteen alarm en de politie ging op zoek naar de ‘babydieven’. Niet veel later brachten die de baby zelf naar het politiekantoor. Intussen is de baby terug bij zijn ouders. Er is een onderzoek ingesteld.

