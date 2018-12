Wanhopige moeder wil aardappel cadeau doen aan bijtend zoontje: “Ik ben ten einde raad” IB

Een moeder wil haar zoontje dit jaar een aardappel voor kerstmis geven omdat ze haar kind zijn vervelende bijtgewoonte niet krijgt afgeleerd. Toen het kind zelfs zijn drie maanden jonge zusje beet, was de maat vol voor de wanhopige moeder en dreigde ze dat de kerstman hem een aardappel zou geven in plaats van cadeautjes.

De vrouw luchtte haar hart online op Mumsnet, een forum waarop moeders anoniem even hun hart kunnen luchten over opvoedkundige zaken. “Onze lieve zoon van drie is een bijtertje. We hebben ALLES al geprobeerd om hem te stoppen. Van de week probeerde hij zijn zusje van drie maanden te bijten (het lukte niet, omdat ik hem net op tijd bij haar weg kon trekken). Ik heb hem gewaarschuwd dat de kerstman elke beet vanaf dat moment zou zien en dat hij een cadeautje door een aardappel zou vervangen”, schrijft de moeder.

Aardappel

“Hij luisterde niet en probeerde zijn zusje opnieuw te bijten. Ik heb hem verteld dat de de kerstman dit gezien heeft en dat hij dus zeker al een aardappel krijgt. Ik heb er een hekel aan om alleen te dreigen met straf en het vervolgens niet uit te voeren. Ik ben dus geneigd om gewoon een aardappel in te pakken en onder de kerstboom te leggen. Wanneer hij het pakje opent op kerstdag, zal ik hem eraan herinneren dat hij gewaarschuwd was”, schrijft de vrouw. “Ik ga niet echt een van zijn cadeautjes weggooien, dat krijgt hij een andere keer, dus hij zal niets missen – ook al denkt hij op dat moment van wel.”

Tips

“Mijn moeder en een paar vrienden vinden me verschrikkelijk en keuren het plan af. Mijn echtgenoot, een goede vriendin en een paar andere vrienden vinden het een goed idee. Maar is het redelijk om dit ook écht door te zetten? Ik weet niet meer wat ik moet doen om hem te doen stoppen met bijten en mijn kwaliteit van leven lijdt eronder. Als je tips hebt over hoe je jouw kind het bijten hebt afgeleerd, deel ze alsjeblieft!”

De vrouw kreeg veel reactie op haar berichtje, dat een hevig debat veroorzaakte. Sommige ouders vonden dat de wanhopige moeder gelijk had en dat ze nu niet meer terug kon en haar dreigement moest waarmaken. “Als het bij een leeg dreigement blijft, dan verlies je geloofwaardigheid”, klonk het.

Trauma

Anderen vonden het een zeer slecht idee en verweten de vrouw dat de jongen het ‘trauma’ zijn hele leven met zich zou meedragen. “Laat kerstmis gewoon kerstmis zijn, maar ga verder met je goede ouderschap na de kerst. Hij zal zich zijn hele leven de kerst herinneren waarbij hij een aardappel kreeg en ik weet zeker dat je dat niet wil.”

Iemand anders adviseerde dat “uitgestelde straffen op zijn leeftijd sowieso geen effect hebben. Ten tweede leer je hem zo niet echt wáárom we niet bijten en ten derde zal het een schaduw over de kerstochtend werpen, terwijl hij zich dan misschien juist wel keurig gedraagt.”

“Reik alternatieven aan en bijt zeker nooit terug”

Kind & Gezin schrijft op haar website dat bijtgedrag bij peuters “deel uitmaakt van de ontwikkeling en dat wanneer de algemene ontwikkeling van het kind goed evolueert, men zich geen zorgen hoeft te maken.” Er wordt geadviseerd om bij problematisch gedrag te zoeken naar mogelijke oorzaken en moeilijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen en alternatieven aan te reiken: het kind mag zich dan niet meer uitdrukken via het bijten van anderen, maar kan bijvoorbeeld wel in een kussen bijten of even heel hard mogen roepen dat het boos of verdrietig is.

Als de alternatieven niet werken, zal er volgens Kind & Gezin toch gepast gestraft moeten worden, maar men moet nooit straffen zonder een gedragsalternatief aan te reiken. Ouders of verzorgers mogen in elk geval nooit terugbijten. “Zeggen dat bijten niet mag en het zelf doen, is een erg dubbele boodschap naar het kind toe!”